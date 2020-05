Qui dirige Oracle France ?

>> En poste depuis : Octobre 2019

>> Sa mission : Appliquer la stratégie d’Oracle pour la France et veiller à son développement en renforçant son empreinte dans l’écosystème . Elle est aussi Vice Présidente Stratégie des Applications Cloud Oracle EMEA.

>> Son parcours : Elle a exercé plusieurs rôles exécutifs à partir de 2012, en dirigeant en particulier les équipes Stratégie et Développement commercial pour les solutions applicatives Saas (EMEA )

Elle était responsable avant-vente chez SAP sur la région EMEA, avant de rejoindre Oracle en 2008.

>> En poste depuis : Juillet 2016

>> Sa mission : Chargé des ventes et des opérations Cloud et technologies pour tous les secteurs. Il a réorganisé les opérations par filière métier.

>> Son parcours : Auparavant chez EMC en tant que VP EMEA West pour les solutions Cloud. Il a également dirigé l’éditeur PTC, un leader du PLM, en France.

>> En poste depuis : Février 2019

>> Sa mission : Dirige l’équipe des managers chargés des 15 « Comptes Clés » d’ Oracle France.

>> Son parcours : Il réalisé toute sa carrière chez Oracle depuis 22 ans. Il a occupé divers poste de management de clients. Il était auparavant Directeur Grands Comptes.

>> En poste depuis : Avril 2016

>> Sa mission : Dirige le département Business Operations qui opère sur 3 activités : les initiatives du comité de direction, les programmes clients et le support aux activités ventes.

>> Son parcours : Il était précédemment chez McKinsey en tant que Engagement Manager.



>> En poste depuis : Avril 2012

>> Sa mission : Dans le cadre de ses fonctions, elle préside le CSE (Comité Social d’Entreprise) et dirige les programmes de RSE ou d’égalité salariale hommes/femmes.

>> Son parcours : Elle était précédemment DRH de Deloitte In Extenso.

>> En poste depuis : Juin 2016

>> Sa mission : En charge de toutes les questions légales liées à Oracle France et à son écosystème.

>> Son parcours : Il a rejoint Oracle en 1995 et occupé diverses fonctions au sein du service juridique.

>> En poste depuis : Juillet 2019

>> Sa mission : Il supervise les clôtures trimestrielles, établit les prévisions et veille au respect du budget annuel.

>> Son parcours : Il a exercé une quinzaine d’années chez Cisco et dans des entreprises du secteur médical.

>> En poste depuis : Décembre 2019

>> Sa mission : Animer les équipes en charge des Applications métiers avec en priorité le plan de croissance du revenu SaaS.

>> Son parcours : Chez Oracle depuis 13 ans, il a multiplié les postes de management commercial, notamment la mise en place d’une nouvelle force de vente « Oracle Digital » pour le SaaS.

>> En poste depuis : Novembre 2018

>> Sa mission : Responsable de l’accompagnement et de la sécurisation des clients dans la mise en œuvre des solutions Cloud d’Oracle.

>> Son parcours : Il était auparavant en charge de la transformation du delivery model pour la France chez Sopra Steria et a passé 12 ans chez SAP.

> > En poste depuis : Octobre2007

>> Sa mission : Dirige l’ équipe chargée des contrats de services et du support pour les clients en étroite collaboration avec l’ensemble des lignes de business.

>> Son parcours : Chez Oracle depuis 10 ans, il était précédemment en poste chez Sun Microsystems.

> > En poste depuis : Février 2019

>> Sa mission : En charge de la communication interne, elle se concentre sur l’engagement des employés et dirige également la communication executive de la Direction générale

>> Son parcours : Elle a auparavant occupé des fonctions de manager marketing chez CGI et Prixtel.

Lire aussi – Saga IT : comment Oracle s’est transformé depuis 40 ans

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.