Qui dirige SAP France ?

Gérald Karsenti – P-DG de SAP France

>> En poste depuis : Avril 2018

>> Sa mission : accélérer la croissance de la 5ème filiale de l’éditeur

>> Son parcours : C’est l’un des patrons les plus « globe trotteurs » du paysage IT français.

Il a été P-DG de HP France puis de HPE France , Directeur général d’Oracle France après avoir été dirigeant au sein des groupes IBM et Capgemini.

Comité de direction de SAP France

Emmanuelle Brun-Neckebrock – Directeur Général Délégué et Directeur Administratif et Financier





>> En poste depuis : Janvier 2012

>> Sa mission : En complément de ses fonctions , elle est la Présidente de la Fondation SAP France.

Elle est responsable du développement du secteur de la santé

>> Son parcours : Entrée chez SAP France en 1998 comme responsable du contrôle de gestion pour la région Europe du Sud. Elle a démarré sa carrière chez Arthur Andersen où elle a passé 10 ans.

Tine Vandenbreeden – Directeur Général Adjoint en charge des opérations





>> En poste depuis : Janvier 2019

>> Son parcours : Elle rejoint SAP en 2006 au sein de la filiale SAP Belgique et Luxembourg (Head of Indirect Channel) et au niveau EMEA (Directeur Solution Center). Depuis début 2016, elle était Directeur des Opérations de SAP BeLux, responsable des équipes Avant-Vente, Opérations et Growth Engines Sales.

Nicolas Savary – Directeur Général Adjoint en charge des industries

>> Son parcours : Depuis 2009 chez SAP, il a exercé plusieurs postes de management en Europe et à l’international.

Il a débuté sa carrière chez Airbus puis passé 4 ans chez McKinsey aux Etats-Unis puis et France.

Orlando Appell – Directeur des Services

>> En poste depuis : Août 2018

>> Son parcours : Il rejoint SAP en 2011, où il exerce entre autres le rôle de Directeur des services dans la région EMEA South avec une mission spécifique relative à l’Afrique Francophone. Précédemment, il a occupé des postes de direction chez T Systems France, Sun Microsystems et Bull Overseas.

Hubert Cotté – Directeur Mid Market & Channels

>> Son parcours : Il rejoint SAP France en 2016 en tant que Directeur de l’activité Cloud. Il était précédemment chez Salesforce en tant que Directeur des Ventes de la Plateforme « as a service » App Cloud pour l’Europe du Sud. Il a exercé des fonctions commerciales chez Oracle et PeopleSoft.

Il a démarré sa carrière chez Business Objetcts,



Caroline Garnier – Directeur des Ressources Humaines

>> En poste depuis : Juillet 2018

>> Son parcours : Elle était auparavant chez Hewlett Packard en tant que Directrice des Ressources Humaines (membre du comité exécutif.) . Précédemment, elle a occupé des fonctions de direction RH chez Dassault Systèmes France puis Directrice des Ressources Humaines pour Dassault Systèmes Europe de l’Ouest à partir de 2013. Elle a démarré sa carrière en tant que juriste en droit du travail chez Generali France Assurance.

Hanno Klausmeier – Président, SAP Labs France

> > En poste depuis : 2007

>> Son parcours : En 1992, il rejoint SAP. Entre1994 et 1999, il a créé SAP Colombia, SAP Venezuela et SAP Mexico. Il a commencé sa carrière dans une société chimique internationale dans des fonctions de financement et de contrôle de gestion.

Erik Marcadé – Directeur de SAP Labs Paris

>> En poste depuis : 2018

>> Sa mission : diriger es forces de recherche et de développement de SAP en France, notamment en Intelligence Artificielle.

>> Son parcours : Avant de rejoindre SAP, il a fondé et assuré la direction technique de KXEN, spécialiste des logiciels d’analyse prédictive de 1998 à 2014. Il a également co-fondé Mimetics, éditeur de produits et services de reconnaissance optique de caractères (OCR), utilisant la technologie des réseaux neuronaux. Il a commencé sa carrière chez Thomson-CSF « Weapon System Division » comme ingénieur et travaillait sur l’application de l’intelligence artificielle.