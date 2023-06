Raspberry Pi retrouve des couleurs, avec le soutien de Sony

Oubliés les ratés de la chaîne d’approvisionnement ?

Le micro-PC Raspberry PI retrouve des couleurs.

Un million d’unités par mois « seront produites » à partir de juillet 2023. Un volume supérieur aux 800 000 unités produites sur le seul premier trimestre 2023, « le pire » depuis 2015.

Eben Upton, cofondateur de la fondation dédiée et CEO de Raspberry Pi Trading, l’a déclaré dans une note de newsletter, dont Tom’s Hardware s’est fait l’écho.

On part de relativement loin pour le nano-ordinateur monocarte Raspberry Pi.

Raspberry Pi peut compter sur Sony

Les ventes avaient augmenté en 2020 dans un monde largement confiné pour contrer la propagation de la pandémie de Covid-19.

Une hausse conjoncturelle. Elle était essentiellement liée à la demande élevée pour des systèmes à bas prix (à partir de 35 dollars pour la version 4) permettant de travailler, de se former à distance ou encore de mener à bien un projet étudiant ou industriel pendant le confinement et bien au-delà.

Mais en 2021 et l’année suivante, Raspberry Pi, comme l’ensemble de l’industrie PC et de son écosystème, a été fortement impacté par les difficultés d’approvisionnement .

La supply chain était sous tension.

Ces deux dernières années ont été « douloureuses », a déclaré Eben Upton. Il veut croire que « les pénuries » ne sont plus d’actualité.&n « 2023 sera notre année la plus forte concernant les ventes d’ordinateurs monocartes Raspberry Pi et de modules », a a ajouté Eben Upton.

L’ingénieur britannique dit observer une « reprise rapide de l’approvisionnement en silicium ».

Selon lui, la situation s’améliore aussi grâce à l’aide de son partenaire Sony, qui constitue des stocks d’éléments « non-silicium » du Raspberry Pi. Sony Semiconductor Solutions, filiale de Sony Corporation, a acquis une participation minoritaire dans l’entreprise en avril dernier et fabrique désormais « tous les principaux produits Raspberry Pi ».

La production passerait ainsi de 600 000 unités écoulées en mai à 800 000 en juin, pour finalement atteindre le million en juillet. Un niveau qui serait maintenu « aussi longtemps que nécessaire » pour satisfaire (enfin) les commandes en attente et revenir à un rythme classique de livraison.

Le retour de l’informatique « pour tous », des apprentis programmeurs aux industriels aguerris ?

(crédit photo : MH / Wikimedia Commons)