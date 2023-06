Red Hat prend ses distances avec LibreOffice

Les suites bureautiques desktop relèvent-elles désormais du legacy ? On en discute après une annonce de la principale équipe de développement de RHEL for Workstations.

Celle-ci a décidé de « réviser » ses priorités. Parmi elles, il y a Wayland, le HDR et la gestion de la colorimétrie. Contrepartie : l’arrêt de certains travaux sur des applications. Dont LibreOffice, qui « ne sera plus livré dans une future version de RHEL ». Ce choix pourrait aussi avoir un impact sur la maintenance en amont, au sein de Fedora.

À défaut de package natif, il y a la version Flatpak… qui consomme toutefois davantage de ressources et ne bénéficie pas du même niveau d’intégration.

Il existe aussi un portage de LibreOffice en WebAssembly. Mais le projet n’est pas encore stable (traitement de texte et tableur sont un tant soit peu fonctionnels). Et là aussi, il est gourmand en ressources. Simplement ouvrir la démo consomme près de 1,5 Go de RAM – et environ 500 Mo de mémoire vidéo.

Collabora Online est-il la solution ? Son équipe compte en tout cas aujourd’hui dans ses rangs celui qui fut le principal contributeur à LibreOffice chez Red Hat.

Photo d’illustration © Rafael Henrique – Adobe Stock