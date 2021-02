Rémunérations IT : les métiers qui rapportent en 2021

En France, les experts des données et de la cybersécurité sont les plus demandés. Et la transformation numérique rapporte, selon Robert Walters.

Le cabinet de recrutement Robert Walters a dévoilé les grandes lignes de son étude de rémunération 2021. En France, malgré le contexte économique et sanitaire incertain, les cadres de la fonction IT et du numérique bénéficient « d’un marché toujours dynamique ».

Dans un contexte de généralisation du travail distance, d’augmentation du volume des données échangées et d’extension de la surface d’attaque informatique, certains professionnels sont plus demandés que d’autres. C’est notamment le cas des data scientists et des responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI).

RSSI, data scientist, responsable de programme transformation

Dans l’hexagone, selon Robert Walters, la rémunération brute moyenne (hors variable, prime ou avantage) d’un data scientist actif dans la profession depuis 5 à 10 ans varie de 60 000 à 70 000 euros. Elle peut atteindre 100 000 euros pour un lead data scientist.

Par ailleurs, un RSSI disposant d’une expérience de 10 à 15 ans peut bénéficier d’un salaire annuel compris entre de 90 000 et 120 000 euros, en fonction de la taille de l’entreprise, de son secteur d’activité et de sa localisation géographique.

À titre de comparaison, un directeur des systèmes d’information (DSI) actif dans la fonction depuis 10 à 15 ans peut toucher de 95 000 à 140 000 euros.

Globalement, le niveau des salaires devrait rester stable cette année 2021, sauf pour certains professionnels. Les responsables de programme de transformation numérique font partie des plus susceptibles d’obtenir une augmentation de salaire (+10% en moyenne).

La mobilité externe et l’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences profitent à ces profils. Dans le secteur « IT & Digital », il s’agit d’hommes dans 78% des cas.