Rocket, acquisition couleur RAG pour OpenAI

OpenAI, plus fort sur le RAG avec Rockset ? C’est en tout cas le sens qu’il donne à cette acquisition : elle doit lui permettre d’alimenter son « infrastructure de récupération ».

L’infrastructure, justement, est un domaine que connaît bien le patron de Rockset. Il a travaillé sur cet aspect chez Facebook. Le chief architect aussi, plus précisément pour FAIR (Facebook AI Research). L’équipe compte aussi un des fondateurs de Hadoop.

Lancé en 2018 avec le soutien financier de Greylock et de Sequoia Capital, Rockset est à l’origine d’une base de données cloud, hébergée sur AWS. Orientée document, elle repose sur une déclinaison du moteur RocksDB. dotée d’un mécanisme de réplication continue automatique. Elle prend en charge l’ingestion sans schéma et utilise un index convergé. Des extensions ont été apportées à SQL pour permettre, entre autres, le traitement de l’imbrication et des matrices.

En plus de dissocier calcul et stockage, Rockset sépare les instances gérant l’ingestion de celles traitant les requêtes.

Dans le contexte du rachat par OpenAI, les utilisateurs « à la demande » (sans contrat actif) ont jusqu’au 30 septembre 2024 pour quitter Rockset. Les autres – parmi lesquels Allianz… et Meta – « contacteront leur gestionnaire de compte »…

À consulter en complément :

Les leçons d’une start-up sur l’usage de l’API OpenAI

L’IA générative peut-elle « désapprendre » ?

Controversé, l’index de transparence LLM de Stanford passe en v2

IA et communs numériques : 7 projets français à suivre

OpenAI forme un comité de sûreté et de sécurité

Photo d’illustration © sofirinaja – Adobe Stock