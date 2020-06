RPA : UiPath étend son empreinte sur le cloud d’Oracle

UiPath propose désormais l’ensemble des composantes de sa plate-forme RPA sur l’Oracle Cloud Marketplace.

À la partie orchestration viennent de s’ajouter les briques de conception et de déploiement d’automatisations.

L’éditeur rejoint là le niveau d’offre de ses deux principaux concurrents Automation Anywhere et Blue Prism sur la marketplace.

UiPath annonce, en parallèle, la possibilité de créer des automatisations entre applications Oracle par glisser-déplacer.

Pour élargir cette approche aux applications tierces, il a établi un pont entre son orchestrateur et le middleware Oracle Integration Cloud.

Des partenariats de même teneur avaient été annoncés l’an dernier avec SAP et Salesforce. Sur le volet IaaS, c’est avec Microsoft que les relations sont le plus avancées.

Illustrations © UiPath

