Data management : Rubrik nomme John Murphy RSSI « Global Field »

Rubrik a recruté John Murphy, ex-décideur IT de BNY Mellon, pour soutenir la sécurité « zero trust » des données de ses clients mondiaux.

Rubrik, fournisseur de solutions de gestion de données cloud, a nommé John Murphy « Global Field Chief Security Officer » ou responsable mondial de la sécurité des systèmes d’information (RSSI).

Informaticien de formation, John Murphy a rejoint l’entreprise basée à Palo Alto (Californie) après avoir été responsable mondial de la stratégie et de l’architecture de cybersécurité de la banque d’investissement BNY Mellon (Bank of New York Mellon Corporation), pendant plus de 6 ans. Auparavant, il a été directeur Cybersecurity Engineering au sein de la Deutsche Bank pendant 7 ans.

Titulaire d’un doctorat du Stevens Institute of Technology (Ph.D., Technology Management), il a débuté et affûté sa carrière chez ADP (Automatic Data Processing), fournisseur américain de logiciels de gestion des ressources humaines et de services d’externalisation de la paie.

Gestion de données « zero trust »

Rejoindre Rubrik, entreprise co-fondée en 2014 par Bipul Sinha (CEO), est un nouveau défi.

En tant que Global Field CSO de Rubrik, John Murphy a pour mission d’accompagner les clients dans leurs démarches de sécurité « zero trust » de la gestion des données, au niveau mondial.

« Les données sont la devise de tout ce que nous faisons. C’est un atout considérable, mais cela peut aussi représenter un risque. Pour garantir la sécurité des données, il faut d’abord identifier les vulnérabilités et trouver comment les corriger », a déclaré le dirigeant.

C’est toute l’ambition de Rubrik et de son écosystème.

