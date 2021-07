Salesforce – Slack : où en est l’intégration ?

Leur rapprochement finalisé, Salesforce et Slack abordent celui de leurs logiciels respectifs. Qu’en est-il à l’heure actuelle ?

Le rapprochement entre Salesforce et Slack est désormais effectif. Les deux éditeurs viennent de déclarer avoir finalisé l’opération, qu’ils avaient officialisée en décembre dernier. Parallèlement à cette annonce, ils ont monté un important dispositif de communication. En envoyant notamment leurs dirigeants en « tournée des médias ».



Le dispositif s’incarne aussi dans de multiples billets de blog, assortis d’une FAQ. Ainsi que dans un webinaire qui aura lieu le 17 août sur la plate-forme Trailblazer. On promet de nous présenter, à cette occasion, l’expérience qui résultera de la fusion de Slack et de Salesforce. En attendant, on nous la décrit sous bien des termes, du « système d’exploitation d’entreprise » au « siège social numérique ».

Pour ce qui est des perspectives techniques, pas grand-chose de nouveau en l’état. On retiendra que Slack « sera la nouvelle interface de Customer 360 » – marque sous laquelle Salesforce commercialise son CRM.

Slack – Salesforce : une intégration encore ténue

On ne part pas de zéro : les deux groupes ont déjà établi des passerelles entre leurs logiciels respectifs. Pour les exploiter pleinement, il faut installer non pas une, mais deux applications. Ce qui ne satisfait pas tout le monde, comme l’illustre le commentaire ci-dessous, tiré de l’AppExchange.

Ce n’est pas le seul élément qui pose problème. Sur ce même AppExchange, d’autres commentaires évoquent des problèmes de montée en charge, de navigation, de personnalisation…

La jonction « officielle » avec Slack est accessible sur toutes les éditions de Salesforce, sauf Essentials (add-on API nécessaire sur l’édition Professional). Elle prend en charge Sales Cloud et Service Cloud, dans les expériences Classic et Lightning. Dans les grandes, elle permet :

1 – Dans Slack

Recherche et consultation d’enregistrement Salesforce pour les objets standard (compte, cas, contact, prospect, opportunité, tâche) et tout autre objet configuré au préalable

Réception d’alertes dans les canaux lors de modifications d’enregistrements

Ajout de messages aux enregistrements

2 – Dans Salesforce