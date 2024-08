Sauvegarde et restauration : photographie du marché avant le deal Cohesity-Veritas

La GenAI, promptement intégrée dans les solutions de backup ?

Gartner constate effectivement, dans le Magic Quadrant dédié à ce marché, une adoption rapide chez les fournisseurs. Principalement pour l’aide au dépannage et aux tâches administratives.

D’une année sur l’autre, les tarifications à l’usage se sont aussi développées. Elles restent néanmoins une « tendance émergente ». La transition vers le modèle de l’abonnement est quant à elle effective chez la plupart des offreurs : les licences perpétuelles sont devenues l’exception.

Proposer des briques d’IA générative n’était pas obligatoire pour figurer au Magic Quadrant. Il n’était pas non plus nécessaire de fournir une offre BaaS ou plan de contrôle SaaS. Ni de toucher à des cas d’usage qualifiés d’« avancés » parmi lesquels la découverte de données, le test/dev et la gestion de conformité. Comme l’an passé, la protection des conteneurs et des points de terminaison était facultative.

On prend les mêmes… sauf Acronis

Des 14 fournisseurs classés en 2023, un seul a disparu des tablettes. En l’occurrence, Acronis, qui n’a pas rempli les critères au vu notamment de sa focalisation sur les MSP.

Les six « leaders » de l’an dernier le restent. La hiérarchie n’évolue pas sur l’axe « exécution ». Celui-ci reflète la capacité à répondre effectivement à la demande (expérience client, performance avant-vente, qualité des produits/services…).

Fournisseur Évolution annuelle 1 Veeam = 2 Commvault = 3 Rubrik = 4 Cohesity = 5 Veritas = 6 Dell Technologies = 7 Druva + 1 8 IBM + 2 9 Arcserve – 2 10 HYCU + 2 11 Unitrends + 2 12 Microsoft – 1 13 OpenText + 1

Sur l’axe « vision », censé traduire les stratégies (sectorielle, géographique, commerciale, marketing, produit…), la situation est la suivante :

Fournisseur Évolution annuelle 1 Rubrik = 2 Cohesity + 1 3 Commvault + 1 4 Veritas – 2 5 Veeam + 1 6 HYCU + 2 7 Druva + 2 8 IBM – 3 9 Dell Technologies – 2 10 Arcserve + 1 11 Unitrends + 2 12 Microsoft = 13 OpenText + 1

Cohesity : les yeux sur Veritas

Cohesity a droit à un bon point pour sa marketplace. Gartner lui en donne un autre sur le volet innovation. En particulier pour sa fonctionnalité de recherche conversationnelle à partir des backups. Mais aussi, entre autres, pour les capacités de classification des données à la demande et la définition de règles personnalisées de détection des menaces.

La couverture SaaS de Cohesity est en revanche limitée en dehors de Microsoft 365 et Salesforce. Il lui manque par ailleurs un logiciel de backup autonome (pas d’offre capable de placer la copie principale sur du stockage tiers). On surveillera en outre l’impact business qu’aura l’intégration des technologies récemment acquises auprès de Veritas (absorption de l’activité de protection des données).

Commvault salué sur l’IA ; moins sur le support

Commvalt se distingue sur sa couverture exhaustive de l’écosystème – et sa rapidité pour ajouter la prise en charge de workloads. Son focus cyberrésilience plaît aussi à Gartner, à renfort d’un assistant IA (Arlie) pour l’analyse des menaces et d’un environnement de restauration isolé (Cleanroom Recovery). Autre point fort : une simplification du modèle de licence, autant pour les produits cloud qu’on-premise.

On ne peut pas en dire autant sur l’expérience de support. En tout cas au dire de clients qui pointent notamment les processus d’escalade. D’autres regrettent une tendance à devoir prendre contact avec le support lors de l’implémentation des nouvelles fonctionnalités. La lisibilité de l’offre pose aussi problème, en particulier sur la parité fonctionnelle entre on-premise, BaaS et appliances.

Dell, un « suiveur » à la gamme exhaustive

D’une année sur l’autre, la profondeur de l’offre – et l’expérience unifiée avec le reste du portefeuille serveurs/stockage/réseau – reste un point fort de Dell. Gartner apprécie aussi le mécanisme dit de « protection directe » (sauvegarde incrémentale niveau bloc dans PowerMax et PowerStore sans avoir à y installer de logiciels). Il souligne aussi l’extension de la tarification à l’usage aux appliances PowerProtect Data Domain.

Sur la partie innovation, Dell est plutôt un « suiveur ». Il l’a été, au bas mot, sur les coffres-forts et la détection des ransomwares. Quant au focus sur PowerProtect Data Manager, il limite les avancées sur les offres Avamar et NetWorker. Des limites, il y en a aussi sur le plan de contrôle SaaS.

Rubrik plus compétitif sur les prix que sur la gestion des SaaS

En plus de prix « compétitifs » aussi bien lors des premiers achats que des renouvellements, Rubrik a pour lui la simplicité de son plan de contrôle. Gartner le crédite également d’un bon point pour son innovation sur la partie cyberrésilience. Et souligne l’opportunité que représente les technologies issues de l’acquisition de Laminar.

La prise en charge des SaaS tend à être plus lente que chez les concurrents hors de Jira, de Microsoft 365 et des trois « grands » clouds d’infrastructure (AWS, Azure, GCP). La présence géographique est par ailleurs limitée hors Amérique du Nord et EMEA. Attention aussi aux éventuelles inflexions stratégiques en conséquence de la récente IPO…

Veeam également en retard sur la protection des SaaS

Autre acquisition, autre opportunité : celle de Coveware par Veeam. Elle apporte un savoir-faire dans la réponse à incident, y compris sur des offres concurrentes. Et des technologies comme Recon (forensique) ou Unidecryt (déchiffrement). Veeam a aussi pour lui son format de sauvegarde autodescriptif, qui favorise la portabilité entre déploiements et entre systèmes de stockage

À l’instar de Dell, Veeam apparaît comme un « suiveur ». Ses offres sont souvent introduites et/ou améliorées en réponse à des initiatives concurrentes. Autre point de vigilance : la dépendance à Windows Server pour des briques de gestion fondamentales. Gartner note aussi un retard sur la protection du SaaS.

Veritas, « leader »… en attendant Cohesity

Portefeuille également exhaustif, aux yeux de Gartner, pour Veritas. L’architecture cloud native (Alta et NetBackup fonctionnent sur Kubernetes) est vue comme un autre avantage. Idem pour le REDLab, une équipe interne spécialisée sur la cyberésilience (elle gère une base de signatures).

On prendra garde à l’expérience semble-t-il inégale de mise à jour de NetBackup. Ainsi qu’à l’éventuel impact de la vente du cœur d’activité à Cohesity. Gartner souligne, en parallèle, le peu de ressources que Veritas consacre en direct au mid-market.

Illustration © Andrey Kuzmin – Adobe Stock