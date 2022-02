Sécurité Cloud : Snyk s’offre Fugue, cible un marché de 77,5 Md$

Snyk a annoncé renforcer sa plateforme de sécurité pour développeurs à travers le rachat de Fugue, fournisseur d’une offre de gestion de la posture de sécurité dans le cloud (cloud security posture management ou CSPM).

L’accord fait suite à quatre acquisitions – CloudSkiff, FossID, Manifold et DeepCode – opérées ces 18 derniers mois par Snyk. En outre, il conforte l’entrée de la société basée à Boston (Massachusetts) sur le marché à forte croissance de la sécurité cloud.

Un segment de l’industrie de la cybersécurité qui devrait peser 77,5 milliards de dollars à horizon 2026, dans le monde, selon MarketsandMarkets.

Les termes financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés.

Plateforme DevSecOps

« Accueillir l’équipe de Fugue parmi nos plus récents Snykers est un bon moyen de démarrer l’année 2022 », a déclaré Peter McKay, CEO de Snyk. « Ensemble, nous réimaginerons à quoi la sécurité cloud peut et devrait ressembler pour les équipes DevSecOps d’aujourd’hui, afin qu’une innovation plus sûre puisse émerger dans le monde entier », a-t-il ajouté.

Jeune entreprise, Fugue a été fondée en 2013. La société a levé 85 millions de dollars en huit tours de tables, selon LinkedIn et Crunchbase. L’entreprise a notamment bouclé une levée de fonds de 8 millions de dollars en mai 2021, selon des documents déposés auprès du gendarme boursier américain (Security and Exchange Commission ou SEC) .

📢 Exciting news — Snyk has acquired @FugueHQ! By joining forces, Fugue’s capabilities will soon extend the Snyk Developer Security Platform, enabling the industry’s first cloud security posture management (#CSPM) tool designed by and for developers. https://t.co/wESbIqjTAv — Snyk (@snyksec) February 17, 2022

« A l’heure où nous unissons nos forces avec Snyk, notre mission fondatrice – la sécurité par et pour les développeurs – ne change pas, mais s’étend aux opportunités qui se présentent à nous », a déclaré Josh Stella, cofondateur et CEO de Fugue, dans un communiqué. « Nous sommes ravis d’atteindre maintenant plus de développeurs où qu’ils se trouvent, les aidant non seulement à construire notre avenir, mais aussi de le sécuriser. »

Snyk, de son côté, a vu sa valorisation triplé en 2021, suite à une levée de fonds de 530 millions $ en série F. La société, dont le siège social est basé à Boston (Massachusetts), a démarré son activité en 2015 à Londres et à Tel Aviv. Sa plateforme de sécurité est utilisée par les équipes d’entreprises comme Google, Intuit, MongoDB, New Relic et Salesforce.

(crédit photo @snyksec)