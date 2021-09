Sécurité OT : Siemens et Zscaler adaptent le Zero Trust

Siemens et l’éditeur de sécurité cloud Zscaler déploient leur partenariat dans l’accès « zero trust » aux technologies opérationnelles d’industriels.

Le groupe industriel et d’ingénierie Siemens et l’éditeur de cybersécurité Zscaler ont confirmé un partenariat dans la sécurité d’accès aux technologies opérationnelles (OT).

L’alliance entre le conglomérat allemand et la firme américaine vise à fournir aux entreprises évoluant dans des environnements industriels un accès à distance sécurisé et à la demande aux applications et systèmes de production qui interagissent avec les équipements industriels.

L’ensemble repose sur une approche « zero trust » de la sécurité des technologies opérationnelles et de l’information (OT/IT). Il s’agit autrement dit de fournir un accès « sur la base du moindre privilège » aux réseaux commerciaux et de production des clients, ont indiqué les partenaires.

« Tous les participants, utilisateurs et terminaux doivent d’abord prouver leur identité et leur intégrité avant de pouvoir communiquer avec une ressource cible », a précisé Zscaler.

Il est ainsi possible de réduire le risque.

Zscaler Private Access et Scalance LPE

L’offre combine le service cloud d’accès à distance Zscaler Private Access (ZPA) à l’appliance de traitement local de données Siemens Scalance LPE, via le connecteur d’app pour ZPA.

Zero Trust from Zscaler now available for SCALANCE LPE, @siemensindustry shopfloor processing platform. Strengthen your OT “Defense in Depth” concept by integrating Eyes Zero Trust #itsecurity. Learn more: https://t.co/fWV8PSIPoP #cybersecurity #informationsecurity pic.twitter.com/GygJqmVMtB — Zscaler (@zscaler) September 22, 2021

Cette offre est disponible pour les clients du monde entier auprès de Zscaler et Siemens.

