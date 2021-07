Cybersécurité : SentinelOne franchit les 10 milliards $ de valorisation

SentinelOne a fait une entrée médiatisée mercredi au New York Stock Exchange (NYSE) sous le symbole « S ». 35 millions d’actions ordinaires ont été proposées à 35 dollars l’unité. Le titre a terminé la séance en hausse de plus de 21% à 42,50 dollars, portant la valorisation de l’entreprise à plus de 10 milliards de dollars (en incluant les stock-options).

Cette introduction en bourse (IPO) vient conforter les choix et les investissements réalisés jusqu’ici par SentinelOne et ses soutiens financiers* dans la cybersécurité des endpoints (terminaux et serveurs) et l’analyse comportementale par intelligence artificielle (IA).

La confiance des marchés valide ainsi la stratégie de l’éditeur de logiciels.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America Securities, Barclays et Wells Fargo Securities sont les principaux gestionnaires de l’offre présentée par SentinelOne.

Gagner des parts de marché

Renforcée, l’entreprise américaine a toute latitute pour soutenir ses développements et promouvoir Singularity, sa plateforme XDR (Extended Detection and Response). L’offre portée par une IA est conçue pour protéger les endpoints (terminaux et serveurs), capteurs et objets connectés (IoT), ainsi que les charges de travail dans le cloud (CWPP).

🔔Just rang the bell! SentinelOne is now a public company trading on the @NYSE under the ticker S! This is a huge milestone for the company and it’s just the beginning. We’re excited to continue the journey! Join us!#cybersecurity #XDR #endpointprotection #SentinelOneIPO #S1IPO pic.twitter.com/1otbI2h1PK — SentinelOne (@SentinelOne) June 30, 2021

Quid de la concurrence sur un marché de la cybersécurité en forte croissance ? L’entreprise basée à Mountain View (Californie), fondée en 2013, compte CrowdStrike, Qualys et Palo Alto Networks parmi ses principaux compétiteurs.

« Nous avons une longueur d’avance », a déclaré à CNBC Tomer Weingarten CEO et cofondateur de SentinelOne. Selon lui, les fournisseurs historiques du marché « utilisent des technologies obsolètes qui ne sont pas à la hauteur du paysage actuel des menaces de cybersécurité ». SentinelOne, qui pense l’être, gagnerait ainsi des parts de marché.

* Les fonds d’investissement Tiger Global Management, Sequoia Capital, Insight Partners et Third Point Ventures.