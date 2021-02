SETRA Conseil : une nouvelle acquisition « data » pour Axians

SETRA Conseil fait désormais partie de la famille Axians. La filiale ICT de VINCI Énergies vient d’officialiser cette acquisition.

Le deal était dans l’air depuis quelque temps. Fin janvier, Christophe Rovillo et Jean-Pierre Bocchi, respectivement président et directeur général de SETRA Conseil, avaient quitté leurs fonctions. Celui qui avait pris leur suite n’était autre qu’Yves Pellemans, directeur technique d’Axians.

La PME basée à Sophia Antipolis vient de souffler sa seizième bougie. Elle emploie 40 personnes. Ses derniers indicateurs financiers – pour 2019 – font état d’un résultat net doublé d’une année à l’autre (271 000 €), sur un chiffre d’affaires en hausse de 12 % (5,2 millions d’euros).

Sur cette même période, Axians a dégagé, en France, un C. A. proche du milliard d’euros. Ce qui le positionne 13e dans le classement 2020 des ESN & ICT de KPMG et Syntec Numérique. Son effectif avoisine les 12 000 collaborateurs.

SETRA Conseil a développé une expertise dans la gestion des bases de données. Il l’a déclinée en quatre métiers : conseil, services managés (sur la base de la solution de monitoring de l’entreprise bordelaise Shinken Solutions), formation et gestion des licences. Et la présente sous trois angles en particulier :

Le catalogue comprend un outil d’analyse de performance pour les bases Oracle. Il est issu d’une acquisition : celle de la start-up Orachrome. C’était en 2015, environ deux ans après le lancement du produit – qui serait ensuite décliné pour PostgreSQL. SETRA Conseil revendiquait 4 millions d’euros de revenu annuel.

Web Site under construction !!!

See #Lighty Features : http://t.co/FmmokKK9DP

And a Release Candidate is available

— Orachrome (@orachrome) March 20, 2013