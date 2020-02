SIEM : ce que Gartner reproche aux 7 leaders de son Magic Quadrant 2020

Microsoft et Google bouleverseront-ils le marché des SIEM – Security Information and Event Management ou gestion des informations et des événements de sécurité- avec leurs offres cloud lancées l’an dernier ?

Gartner ne l’affirme pas, mais souligne l’intérêt de ses clients pour les offres en question. D’un côté, Azure Sentinel. De l’autre, Backstory, édité par Chronicle, société sœur de Google.

Ni l’une, ni l’autre ne figurent dans le Magic Quadrant que le cabinet américain vient de publier.

Cette édition 2020 distingue 7 « leaders » – tous d’origine américaine – ainsi désignés pour :

– leur aptitude à proposer des produits en accord avec les besoins généraux du marché ;

– leur capacité à développer une base de clients et de revenus.

Leurs solutions respectives ne sont pas exemptes de défauts, d’après Gartner.

2. Exabeam

3. IBM

4. LogRhythm

5. Rapid7

6. Securonix

7. Splunk

Gartner estime à 2,6 milliards de dollars le marché mondial du SIEM en 2018 (contre 2,3 milliards en 2017). La gestion des menaces en est le premier levier. Suivent le monitoring « générique » et la conformité.

