Signal en panne : les limites du modèle centralisé ?

Décentralisation et agilité sont-ils antinomiques ? Voilà bien longtemps que Moxie Marlinspike, fondateur de Signal, maintient cette position*. Celle-ci se reflète dans l’architecture de la messagerie : quiconque monte sa propre instance ne peut se connecter aux serveurs officiels (clients tiers non acceptés).

Cette approche rend l’organisation éponyme responsable de la disponibilité du service. Une mission qu’elle n’a pas remplie ces derniers jours… dans des circonstances exceptionnelles, il faut le reconnaître. En l’occurrence, un afflux d’utilisateurs consécutif à l’évolution de la politique de confidentialité de WhatsApp.

Au début de cet exode, Signal avait rencontré des problèmes avec les codes de confirmation d’inscription envoyés par texto. Puis il y eut, entre autres, des lenteurs pour afficher les contacts. Jusqu’à une panne d’envergure ce week-end.

Signal is back! Like an underdog going through a training montage, we’ve learned a lot since yesterday — and we did it together. Thanks to the millions of new Signal users around the world for your patience. Your capacity for understanding inspired us while we expanded capacity. pic.twitter.com/cRNV8kVtdF

— Signal (@signalapp) January 17, 2021