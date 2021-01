WhatsApp-Facebook : ce que change la nouvelle politique de données partagées

Dans une mise à jour majeure de sa Politique de confidentialité et de ses conditions d’utilisation, WhatsApp informe ses utilisateurs de nombreuses régions du monde qu’à partir du 8 février, elle partagera certaines de leurs données avec Facebook, la société mère de l’application de messagerie.

Il est important de noter que les utilisateurs qui n’accepteront pas les nouvelles conditions devront cesser d’utiliser l’application ou supprimer leur compte.

L’annonce est diffusée par le biais d’une notification intégrée à l’application qui met en avant les principales mises à jour des politiques et des conditions de service de WhatsApp.

Celles-ci sont divisées en trois points clés : comment l’application traite elle les données des utilisateurs, comment les entreprises peuvent-elles utiliser les services hébergés par Facebook avec WhatsApp, et comment l’application permet une intégration avec les autres produits de Facebook.

Notez, cependant, que les utilisateurs en Europe seront exemptés des nouvelles pratiques de partage des données du service et ne se verront montrer que les deux premiers des trois points de la communication.

Niamh Sweeney, directeur de la politique de WhatsApp pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), a tenté de dissiper la confusion qui s’était installée autour de cette question.

Mais qu’en est-il du reste du monde?

Voici une partie importante de la mise à jour des termes de service de la plateforme telle qu’elle s’appliquera à ces utilisateurs :

« Nous faisons partie des entités Facebook. En tant que membre des entités Facebook, WhatsApp reçoit des informations de la part des entités Facebook et partage des informations avec elles, tel que décrit dans la Politique de confidentialité de WhatsApp, notamment pour fournir des intégrations qui vous permettent de relier votre expérience WhatsApp aux autres Produits des entités Facebook ; pour assurer la sécurité et l’intégrité des Produits des entités Facebook ; et pour améliorer vos expériences avec les produits et publicités des Produits des entités Facebook. »

À ce stade, il convient de se rappeler certaines des informations clés que WhatsApp collecte :

Votre numéro de téléphone utilisé pour créer un compte

Votre photo de profil et les informations relatives à votre profil

Les numéros de téléphone de vos contacts WhatsApp

Données relatives aux transactions et aux paiements

Informations de géolocalisation

Informations sur votre appareil, telles que le modèle, le système d’exploitation et le réseau mobile

D’autres informations, notamment votre adresse IP, des informations sur le fonctionnement de l’appareil et des identifiants

En acceptant les nouvelles conditions et la nouvelle politique, vous acceptez que Facebook et ses filiales aient accès à au moins certaines de vos données.

WhatsApp liste les informations dans la section FAQ du site Web qui se concentre sur la sécurité et la confidentialité : « Les informations que nous partageons avec les autres entités Facebook incluent les informations d’enregistrement de votre compte (comme votre numéro de téléphone), les données de transactions, des informations liés à des services, des informations sur la façon dont vous interagissez avec d’autres, y compris des entreprises, lorsque vous utilisez nos Services, les informations sur votre appareil mobile, votre adresse IP, et peuvent inclure d’autres informations identifiées dans la section de la Politique de confidentialité titrée « Informations que nous recueillons », ou obtenues après vous en avoir averti(e) ou sur la base de votre consentement. »

Cette situation a profité à d’autres applications de messagerie, dont l’application Signal qui a vu l’enregistrement des nouveaux utilisateurs momentanément face au grand nombre de demandes d’inscriptions. Cette interruption n’aura duré que quelques heures.

D’une manière générale, consulter et prenez la mesure des permissions que vous autorisez quant à l’utilisation de vos données personnelles par les applications et fournisseurs de services.

Soyez attentifs aux autorisations données aux applications sur votre smartphone.

Whastapp, comme toutes les marques connues, sont souvent usurpées et utilisées pour des campagnes de désinformations ou d’hameçonnage. Nous vous recommandons la plus grande vigilance quant aux informations diffusées, afin d’éviter d’être victime de phishing, qui tenterait de récupérer vos données personnelles ou qui participeraient à diffuser des informations erronées.

Si vous n’êtes pas prêt à supprimer complètement Facebook, j’ai une suggestion – pourquoi ne pas supprimer l’application et utiliser Facebook dans le navigateur uniquement, et avec des contrôles de confidentialité ? Cela vous aidera au moins à vous sevrer du réseau social, si vous n’êtes pas tout à fait prêt à vous en débarrasser complètement.