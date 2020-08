Smartphones : Samsung et Huawei au coude-à-coude

Samsung plie mais ne rompt pas sur un marché des smartphones toujours impacté par la pandémie de Covid-19, rapporte Gartner. Selon la société d’études, au deuxième trimestre 2020, 295 millions de smartphones ont été vendus dans le monde.

Un chiffre en chute de 20,4% par rapport au T2 2019. « Les restrictions de déplacements, les fermetures de commerces et des dépenses plus prudentes en produits non essentiels ont entraîné la deuxième baisse trimestrielle consécutive des ventes de smartphones cette année », a déclaré Anshul Gupta, directeur de recherche chez Gartner.

Samsung a enregistré la plus forte baisse parmi les vendeurs du top 5 mondial.

Contrairement à IDC, Gartner positionne encore Samsung en tête. Le groupe sud-coréen a vu baisser ses ventes mondiales de smartphones de 27,1% à 54,7 millions d’unités. Malgré tout, avec une part de marché de 18,6%, Samsung devance de peu Huawei.

L’équipementier chinois a lui aussi vu reculer ses ventes de smartphones entre le T2 2019 et le T2 2020, mais dans une moindre mesure (-6,8% à 54,1 millions d’unités). Par ailleurs, d’un trimestre à l’autre, ses ventes en volume ont bondi de 27,4%. Résultat, Huawei, qui dispose de 18,4% du marché, se trouve au code-à-coude avec Samsung.

Troisième, Apple (13% de part de marché) a vendu 38,3 millions d’iPhone sur le trimestre. Un chiffre quasiment stable (-0,4%) par rapport à la même période l’an dernier.

Quant aux groupes chinois Xiaomi (8,9% du marché, selon Gartner) et Oppo (8%), ils se positionnent respectivement aux 4e et 5e places du marché mondial des smartphones.

