Stockage cloud: Microsoft s’approprie l’expertise d’Avere Systems

Microsoft vient de prendre possession d’un spécialiste du stockage cloud : Avere Systems. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Créé en 2008 dans l’Etat de Pennsylvanie par des experts de système de fichiers (NFS) et du stockage en réseau (NAS), Avere s’est adapté progressivement aux problématiques d’exploitation critique en environnement cloud hybride sous le prisme de la “haute performance” et de la “flexibilité”.

Dans une contribution blog datée d’aujourd’hui (3 janvier), Jason Zander, Vice-Président Corporate de Microsoft Azure, officialise le rapprochement avec Avere pour développer les jonctions avec des entreprises dans des secteurs comme les médias et le divertissement.

Avere dispose de sérieuses références dans ce domaine avec des clients comme les studio Sony Pictures Imageworks, Illumination Mac Guff ou Moving Picture Company (MPC).

“L’informatique haute performance doit aller au-delà”, évoque Jason Zander. “Des clients dans des secteurs comme les sciences de la vie, l’éducation, le pétrole et le gaz, les services financiers ou l’industrie manufacturière recherchent de plus en plus ce type de solutions pour contribuer à la transformation de leur business.”

Il est évident que des synergies seront développées entre l’expertise dans le stockage d’Avere et Azure, la plateforme sur laquelle Microsoft s’appuie pour le déploiement de ses services cloud. Notamment sur le volet de la problématique de la montée en charge des applications.

En l’état actuel, Avere se montre agnostique avec des partenaires comme Google Cloud ou Amazon Web Services.

Règulièrement, la firme de Redmond cherche à accroître ses compétences en piochant dans le vivier de start-up comme Cloudyn (monitoring cloud) acquis en juin 2017.

Depuis sa création il y a presque dix ans par Ron Bianchini (CEO) et Michael Kazar (CTO), Avere Systems a levé 86 millions de dollars auprès de divers fonds d’investissement comme Tenaya Capital, Western Digital Capital mais aussi Lightspeed.