Teams : Microsoft outille les développeurs

Vous développez des applications pour Teams ? Elles peuvent désormais officiellement exploiter certaines fonctionnalités natives des appareils mobiles. En l’occurrence, haut-parleur, micro, appareil photo et géolocalisation.

Cette capacité était déjà proposée sur la version de bureau. Avec un spectre d’autorisations plus large, incluant l’accès aux notifications et à l’interface MIDI, ainsi que l’ouverture de liens dans des apps externes.

Microsoft annonce d’autres disponibilités générales à l’occasion du récapitulatif mensuel des nouveautés intégrées ou à venir dans sa « plate-forme collaborative ». Entre autres, celle de l’API de soumission d’applications Teams. Conçue sur Microsoft Graph, elle permet d’envoyer des applications vers le centre d’administration pour approbation, sans quitter l’environnement de développement.

Toujours sur le volet développement, certaines fonctionnalités en restent au stade de la préversion. Par exemple, le « consentement spécifique aux ressources ». Il permet d’autoriser des applications à accéder uniquement aux données d’une équipe. Le propriétaire de ladite équipe peut gérer cette option si l’administrateur l’y a autorisé au préalable.

On aura aussi noté l’ajout de déclencheurs Power Automate. Ils permettent d’exécuter des actions lorsqu’un message est sélectionné et lorsqu’un membre est retiré d’une équipe.

Côté admins, la politique de blocage des flux vidéo sortants s’étend aux flux entrants. Objectif : améliorer la gestion de la bande passante. À souligner également : l’unification des capacités de gestion de Teams et de Skype for Business au sein d’un même module PowerShell.

Spotlight, en revanche, n’est pas pour tout de suite. Microsoft évoque une sortie « dans les prochains mois » pour cette fonctionnalité liée aux réunions. Elle permettra aux organisateurs et aux présentateurs de forcer l’affichage de leur flux vidéo sur l’écran principal de tous les participants.

Il y a aussi du nouveau pour les clients qui ont choisi de stocker leurs données Teams ailleurs qu’aux États-Unis. L’enregistrement des réunions leur est désormais ouvert y compris si la fonctionnalité Microsoft Stream n’est pas disponible dans le pays de résidence de leurs données. Dans ce cas, le stockage se fait dans le datacenter le plus proche.

En parallèle, l’écosystème hardware qui gravite autour de Teams s’agrandit, avec un pack Logitech Tap + HP Elite Slice G2.

Illustrations © Microsoft

