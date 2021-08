Tech inclusive : un défi à relever pour les entreprises

Malgré la pression accrue sur les recrutements de talents technologiques, les entreprises peinent encore à intégrer et promouvoir des profils variés.

C’est l’un des enseignements d’un rapport* international du Capgemini Research Institute. Les entreprises peinent à diversifier les profils au sein de leurs équipes technologiques.

Plus de 1000 répondants, décideurs et professionnels informatiques, ont été interrogés au sein de 500 organisations. La plupart des entreprises (90%) peinent à obtenir des résultats concrets de pratiques d’inclusion au sein de leurs équipes dédiées.

En revanche, 10% témoignent de progrès dans ce domaine.

Ces investissements leur permettraient d’innover et de se différencier (pour 67% des répondants concernés), d’augmenter les revenus de l’entreprise (56%) et d’améliorer la satisfaction client (51%).

Toutefois, le ressenti varie grandement entre les directions et leurs équipes.

Un marché international

A la question : les promotions et les opportunités de développement de carrière technologique proposées au sein de votre organisation sont-elles « équitables » ?

85% des dirigeants interrogés répondent par l’affirmative. En revanche, 18% seulement des femmes et des minorités employées partagent ce point de vue.

Par ailleurs, moins d’un quart (24%) des femmes et des minorités qui exerçent des fonctions technologiques disent avoir un sentiment d’appartenance à leur organisation. Elles sont moins nombreuses encore (16%) à se sentir « bien représentées ».

Or, les organisations avec des équipes technologiques diversifiées seraient 4 fois plus susceptibles de créer une offre « inclusive » de produits et services qui répondent aux attentes du marché.

* (source : Capgemini – « The key to designing inclusive tech »)