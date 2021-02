Poste de travail : le Mac gagne du terrain en entreprise

Le Mac perce un marché Entreprise acquis de longue date au PC sous Windows.

« L’utilisation du Mac dans l’entreprise (plus de 1 000 employés) se développe à bien des égards. Aux États-Unis, par exemple, le taux de pénétration moyen des appareils macOS est d’environ 23% désormais, contre 17% en 2019 », indique le cabinet IDC dans un rapport* d’évaluation des fournisseurs de solutions UEM, dont Jamf s’est fait l’écho.

Chez IDC, Phil Hochmuth vice-président de programme Enterprise Mobility, indique : « la croissance de l’utilisation du Mac parmi les utilisateurs professionnels, en particulier ceux qui travaillent à distance […], pousse plus d’entreprises à adopter formellement des outils et des stratégies de gestion autour de macOS » et d’autres systèmes Apple.

En effet, d’autres terminaux Apple, dont les iPhone qui représentent 49% de la base installée de smartphones au sein des entreprises américaines interrogées, renforcent l’empreinte B2B de la firme de Cupertino.

Gestion des terminaux

Les services informatiques doivent composer et, selon IDC, « repenser leur approche globale de l’approvisionnement, de la gestion et de la sécurité de terminaux ».

Les organisations dont le parc informatique s’appuie, en grande majorité, sur de PC sous Windows, couplés à la suite bureautique Microsoft 365, peuvent se tourner vers la solution de gestion unifiée des points de terminaison de la firme de Redmond.

Pour les appareils macOS, Jamf est une des solutions dominantes, rapporte IDC.

*source : « IDC Worldwide Unified Endpoint Management Software for Apple Devices 2021 Vendor Assessment » (en accès payant).