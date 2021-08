Vidéo collaborative : Abobe s’offre Frame.io

» Aucune entreprise au monde n’a eu un impact plus important et plus transformateur sur l’industrie de la création qu’Adobe. » explique Emery Wells.

Pour le CEO et co-fondateur de Frame.io, c’est le critère qui l’a poussé à choisir l’inventeur du PDF pour vendre sa plateforme cloud de création de vidéos à 1,275 milliard $.

Lancée en 2015, Frame.io a levé 90 millions $ dont 50 millions $ en 2019 ( série C).

Frame.io est utilisé par les sociétés de médias pour rationaliser leur processus de création de vidéos entre les différents intervenants de la chaine de valeur pour télécharger tous les médias sources et les travaux en cours dans des espaces de travail privés.

Frame.io va s’intégrer aux produits Adobe

» Nous avons souvent entendu vos demandes pour que Frame.io soit mieux intégré à Creative Cloud. Vous pouvez vous attendre à une intégration plus poussée avec Premiere Pro et d’autres produits Adobe. Nous poursuivrons également notre engagement à investir dans d’autres intégrations avec des partenaires, notamment Final Cut Pro, DaVinci Resolve et AVID Media Composer. » précise Emery Wells.

Selon Adobe, Frame.oi compte plus d’un million d’utilisateurs dans des sociétés de médias et de divertissement, des agences et des marques mondiales.

» Bon nombre des meilleurs studios de cinéma et de télévision au monde et des sociétés Fortune 100 font confiance à Frame.io.. Et cette liste inclut Adobe – nous utilisons depuis longtemps Frame.io pour collaborer sur des vidéos pour notre site Web, nos réseaux sociaux et nos événements. Une fois l’accord conclu, l’équipe Frame.io rejoindra l’équipe Creative Cloud, Nous prévoyons d’intégrer en profondeur Frame.io dans Premiere Pro, notre application de montage vidéo . » précise Scott Belsky, chef de produit Creative Cloud.

Soumis aux autorités de régulation, l’accord devrait être conclu au quatrième trimestre.

We’re thrilled to announce Adobe’s intent to acquire @Frame_io, an important step in our mission to empower collaboration for video creators everywhere. https://t.co/dEpbw3JdyD pic.twitter.com/pEPjvYrgdj — Adobe (@Adobe) August 19, 2021