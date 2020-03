Adobe enclenche un programme bêta pour Creative Cloud

Progressivement, les utilisateurs de l’application de bureau Creative Cloud vont voir apparaître un nouvel onglet.

Cet onglet permettra de télécharger les versions bêta de plusieurs logiciels de la suite :

Ces versions expérimentales sont « suffisamment fiables pour travailler », mais leur comportement est « moins prévisible », affirme Adobe.

Leur installation requiert au minimum Windows 10 1809 ou macOS 10.13. Elle se fait en parallèle des versions stables.

Les extensions éventuellement installées sont partagées ; pas les préférences utilisateur. Les mises à jour – quotidiennes pour certaines applications – peuvent se faire manuellement ou automatiquement.

Les apps mobiles Premiere Rush (iOS, Android) entrent aussi dans le cadre de ce programme bêta.

Adobe se réserve le droit de collecter des données. Par exemple sur les documents ouverts (nombre de pages, identifiant unique…), les fonctionnalités utilisées et les options sélectionnées.

Une icône sur la droite de l’application Creative Cloud permet de signaler un bug, de demander une fonctionnalité et de se rendre sur les forums de la communauté Adobe.

Il est possible, précise l’éditeur américain, que certaines fonctionnalités et leurs descriptions ne soient initialement disponibles qu’en anglais.

