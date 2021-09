Windows 11 : Microsoft durcit ses exigences pour les VM

Course contre la montre pour les développeurs de VirtualBox ? L’un des chantiers dans lesquels ils sont engagés s’y apparente. Son objet : la conception d’un pilote qui permette aux VM d’exploiter le TPM du système hôte.

Les travaux avaient été formalisés fin août. Ils revêtent d’autant plus d’importance depuis la publication de Windows 11 build 22458. C’était la semaine dernière. À cette occasion, Microsoft a expliqué que les exigences matérielles s’appliqueraient aussi aux instances virtualisées de l’OS.

Microsoft previously confirmed that it needs to support TPM 2.0 to run Windows 11 on virtual machines. #Microsoft #Windows11 #VirtualBox pic.twitter.com/t5Aeduj9vy



Parmi ces exigences, il y a la présence d'un TPM (module de plate-forme sécurisée) 2.0. Contrairement à Hyper-V, VMware Workstation, Parallels ou QEMU, VirtualBox ne sait pas, en l'état, en fournir un aux machines virtuelles. Que ce soit par émulation ou en utilisant celui de l'hôte.

Les conséquences sont visibles avec la build 22458. Impossible de l'utiliser sur VirtualBox. Que ce soit pour mettre une VM à jour ou en créer une.

Both Dev and Beta Channel preview builds of Windows 11 will run in VMs using a variety of virtualization products if the hardware requirements are met. I cannot speak to specifics around what other virtualization products support.

— Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) September 17, 2021