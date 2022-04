Entre Windows 11 et Windows 365, quelle roadmap pour Microsoft ?

Microsoft a multiplié les annonces d’outils et de services pour Windows 11 et Windows 365. Qu’en est-il de leur calendrier de déploiement ?

En preview ? En version stable dès à présent, bientôt ou à plus long terme ? Encore une simple perspective sans date de disponibilité définie ? Pas facile de s’y retrouver dans le « grand déballage » que Microsoft a orchestré cette semaine. Le groupe américain a évoqué l’avenir de multiples produits et services, sur deux grands axes : Windows 11 et Windows 365.

Des échéances claires…

Dans la catégorie « actuellement en preview », il y a la personnalisation des points de restauration sur Windows 365. Cinq intervalles au choix : 4, 6, 12, 16 ou 24 heures ; avec un historique de 10 snapshots. Cette option complète les points de restauration créés automatiquement chaque semaine (historique de 4).

Toujours sur Windows 365, deux éléments viennent de passer en disponibilité globale. D’une part, les sous-titres en direct dans Teams. De l’autre, une collection de scripts PowerShell pour aider à la gestion des postes cloud.

Il faudra attendre mai pour avoir la possibilité, sur Windows 365 (édition Entreprise uniquement), de gérer des postes en tant qu’appareils joints Azure AD. Leur provisionnement pourra se faire sans disposer d’infrastructure Azure.

Autopatch doit quant à lui arriver en juillet. Il couvrira Windows 10, 11 et 365. Il faudra toutefois, pour l’utiliser, au moins une licence Windows Enterprise E3.

Dans les grandes lignes, le service reprend les fondamentaux de Windows Update for Business, mais automatise la planification et la diffusion des mises à jour (pilotes et firmwares compris). Aussi bien sur les environnements en cogestion que ceux gérés exclusivement avec Intune. Il constitue pour cela ses propres anneaux de diffusion, évolutifs ; et détermine la cadence de déploiement idéale. Les OS serveur et le multisession ne sont pas encore sur la roadmap.

Le timing n’est pas précis concernant l’évolution d’Endpoint Manager. La forme que prendra la démarche l’est davantage. En l’occurrence, des add-on « à la carte » pour les licences Microsoft 365. Et, lorsqu’il y en aura suffisamment, une suite spécifique. Le premier de ces add-on est lancé. Il s’agit d’un outil de help desk.

… et des moins claires

Sur la partie sécurité, on repassera pour des dates précises. Entre autres pour :

– L’activation par défaut de Credential Guard sur Windows 11 Entreprise

– Sur Defender SmartScreen, un système d’alerte lorsque l’utilisateur saisira des identifiants sur une app ou un site malveillant

– Une capacité de rollback via Config Lock en cas de modification indésirable d’une clé de registre

– L’intégration d’une fonctionnalité Smart App Control (blocage des processus sur la base des signatures et de l’analyse comportementale)

Pas non plus d’échéance précise pour les quatre éléments suivants, qui ont trait à Windows 365 :

– Une application « raccourci » vers les postes cloud pour Windows 10 et 11

– Un mécanisme qui permettra de lancer une session sur un poste cloud directement après la connexion sur Windows 11

– Un mode hors ligne pour Windows 365

