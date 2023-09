Vers la fin des pilotes d’impression tiers sur Windows

Comment standardiser l’impression et la numérisation ? En s’appuyant sur le protocole IPP. C’est en tout cas le choix qu’a fait la Mopria (Mobile Printing Alliance).

Canon, HP, Samsung et Xerox sont à l’origine de cette association à but non lucratif qui a récemment soufflé sa dixième bougie. Epson, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, OKI, Ricoh et Toshiba, entre autres, l’ont rejointe.

Microsoft assure la prise en charge native des appareils Mopria depuis Windows 10 21H2… par l’intermédiaire du pilote IPP, donc. Dans ce contexte, l’éditeur a entrepris de stopper la distribution de pilotes tiers via Windows Update. Il vient de communiquer un calendrier prévisionnel :

– En 2025, Windows Update n’acceptera plus de nouveaux pilotes tiers

– En 2026, Microsoft donnera la priorité à son pilote IPP

– Puis en 2027, les mises à jour des pilotes tiers s’arrêteront, sauf correctifs de sécurité (qui resteront distribués sur les version d’OS en cours de support)

Les constructeurs pourront continuer à distribuer ces pilotes par d’autres canaux. Microsoft leur recommande d’utiliser le Windows Store, en développant des « applications de prise en charge de l’impression » (Print Support Apps). Se reposer sur le framework UWP plutôt que Win32 est censé améliorer fiabilité et performances…

À consulter en complément :

Universal Print : Microsoft lance son serveur d’impression cloud

PrintNightmare : Microsoft n’en est pas encore sorti

CAO, FAO, DAO, PAO : notre lexique

Photo d’illustration © didiksaputra – Adobe Stock