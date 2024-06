YesWeHack, nouvelle levée de fonds de 26 millions €

La plateforme globale de Bug Bounty et de gestion des vulnérabilités YesWeHack poursuit le financement de sa croissance avec une troisième levée de fonds ( série C) de 26 millions €*.

Le tour de table est mené par Wendel Growth, pour un investissement de 14,5 millions d’euros de fonds propres, selon AOF. Renaud Deraison, son Senior Advisor qui est par ailleurs,co-fondateur de Tenable, rejoint le conseil d’administration de YesWeHack.

« Depuis sa dernière levée de fonds en 2021, YesWeHack a multiplié par six le volume de licences vendues et triplé le nombre de hackers éthiques inscrits sur sa plateforme » indique la société.

