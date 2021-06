3DS Outscale Marketplace : vers un écosystème cloud « souverain »

A travers sa Marketplace, le fournisseur cloud 3DS Outscale veut faire « émerger des offres PaaS et SaaS souveraines à forte valeur ajoutée » en Europe.

La filiale cloud de Dassault Systèmes a annoncé la disponibilité de sa Marketplace lors de sa conférence Cloud Days 2021. Fournir aux organisations un « cloud d’hyper-confiance », c’est l’ambition affichée par Laurent Seror, CEO et fondateur de 3DS Outscale. Pour ce faire, la place de marché regroupe les produits d’éditeurs de logiciels et partenaires approuvés et hébergés sur l’infrastructure cloud sécurisée du fournisseur français.

Cybersécurité, Big Data, Identity Management, IoT, Industrie 4.0… Au lancement, les solutions de neuf vendeurs – Aucae, Jamespot, Lockself, My PSSI, Opendatasoft, SCILLE, Stormshield (filiale d’Airbus CyberSecurity), Vianeo et Yogosha – sont proposées aux clients.

Ecosystème « souverain » du cloud

A travers sa Marketplace, 3DS Outscale ambitionne de faire « émerger des offres PaaS et SaaS souveraines à forte valeur ajoutée » et de « créer des ponts entre acteurs français et européens du cloud ». Une ambition partagée par d’autres fournisseurs, dont OVHcloud.

3DS Outscale veut aller plus loi à travers l’extension de ses capacités certifiées SecNumCloud. Le fournisseur ouvre ainsi une seconde zone de disponibilité (AZ) pour son offre Cloud Secteur Public qualifiée SecNumCloud. « Les deux zones de disponibilité sont interconnectées de manière sécurisée et respectent l’ensemble des mesures de sécurité dictées par le référentiel SecNumCloud [de l’ANSSI]. Le client peut ainsi choisir de déployer ses ressources dans différentes AZ afin de les isoler les unes des autres dans l’infrastructure physique, et ainsi réduire les risques », a expliqué le fournisseur cloud.

La deuxième zone de disponibilité sera opérationnelle en septembre 2021.