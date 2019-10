5G dans la bande 26 GHz : du Port du Havre à Bordeaux Métropole

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le gouvernement et le régulateur de télécoms (Arcep) ont annoncé lundi l’attribution à onze premiers projets, sur treize déposés, de fréquences dans la très encombrée bande 26 GHz. Utilisées jusqu’ici pour des liaisons satellitaires ou d’infrastructure, ces fréquences dites « millimétriques » vont être expérimentées dans le mobile et la connectivité IoT.

Pour ce faire, des fréquences dans la bande 26 GHz ont été attribuées pour une durée de trois ans au plus. Et ce au prix « amical » de 200 euros par an et par bande de 200 mégahertz, selon l’expression de Sébastien Soriano, président de l’Arcep, rapportée par l’AFP.

Les projets de plateformes d’expérimentation 5G retenus devront mettre en place d’ici le 1er janvier 2021 un réseau accessible à des tiers (startups et autres entreprises).

Avec un objectif « encourager des tests de cas d’usages innovants en situation réelle ».

Quels sont les onze premiers projets retenus ?

Des villes connectées

Bouygues Telecom est engagé dans quatre des projets retenus.

À Bordeaux Métropole (Gironde), a été sélectionné le projet d’expérimentation d’une connectivité ultra haut débit dans des espaces publics. Le tout via de petites cellules (small cells) installées dans l’éclairage public. Bouygues Telecom est partenaire.

L’opérateur est également impliqué dans le projet de plateforme d’expérimentation 5G de la gare de Lyon Part-Dieu (Rhône), avec la SNCF. Bouygues Telecom est aussi engagé dans le projet de tests d’usages B2B de la 5G dans une zone industrielle de Saint-Priest (Rhône).

On le retrouve actif en Île-de-France. Il l’est pour un projet d’expérimentation 5G au sein de la technopôle Bouygues Telecom de Meudon (Hauts-de-Seine), en lien avec la zone d’activités de Vélizy-Villacoublay (Yvelines).

L’opérateur historique Orange, de son côté, est à l’initiative dans deux projets :

À Rennes (Ille-et-Vilaine), pour une plateforme d’expérimentations 5G couvrant la nouvelle gare ferroviaire de la ville, en partenariat avec la SNCF et l’équipementier finlandais Nokia.

À Châtillon (Hauts-de-Seine), pour évaluer des applications 5G innovantes au sein d’un espace de co-innovation (le 5G Lab d’Orange Gardens) et de zones d’affluence.

Les autres projets sélectionnés intéressent un écosystème étendu d’acteurs, industriels et collectivités.

De Haropa au quartier d’affaires Paris La Défense

Les cinq autres projets retenus sont les suivants :

– Universcience, qui regroupe la Cité des Sciences et de l’Industrie et le Palais de la découverte à Paris. Des tests seront réalisés avec des startups et des cas d’usages 5G présentés au public.

– Le vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Des expérimentations 5G associées à des événements sportifs seront menés, en partenariat avec Nokia, Qualcomm (US), Airbus et France Télévisions.

– Le port du Havre (Seine-Maritime) Haropa. Des tests 5G seront effectués dans un environnement portuaire et industriel (Smart Port City), en lien avec Le Havre Seine Métropole, Siemens (DE), EDF et Nokia.

– Le campus Nokia de Paris-Saclay, à Nozay (Essonne). La filiale française veut tester et valider les solutions 5G de l’équipementier.

– L’Établissement public local Paris La Défense (Hauts-de-Seine) veut expérimenter les usages de la 5G dans le quartier d’affaires, en partenariat avec l’agence R&D Efficaicity, détenue à 51% par des acteurs privés et à 49% par l’Etat .

« L’établissement souhaite tester la faisabilité d’un nouveau modèle qui ne reposerait pas sur le déploiement d’antennes par des opérateurs téléphoniques, mais par un opérateur neutre qui commercialiserait des accès clés en main à ces derniers » a déclaré sa directrice générale, Marie-Célie Guillaume, dans un communiqué.

En France, la procédure d’attribution de fréquences 5G aux opérateurs télécoms a officiellement débuté le 15 juillet dernier. A la suite de l’attribution de fréquences 26 Ghz, des enchères doivent suivre, dans les semaines à venir, pour l’obtention de fréquences dans bande des 3,4 à 3,8 Ghz. Les premiers déploiements commerciaux sont attendus pour 2020.

(crédit photo : robpegoraro on Visualhunt / CC BY-NC-SA)