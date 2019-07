Les 15 et 16 juillet, c’est la foire aux bonnes affaires chez Amazon avec les « Prime Days », réservés aux abonnés Prime.

Une sorte de « Black Friday » au milieu du mois de juillet, et du côté des salariés, ça grogne…

Aux Etats-Unis, ce sont des employés du Minnesota qui ont bloqué des entrepôts et les principaux syndicats, soutenus par des personnalités politiques, ont demandé à boycotter les « Prime Days ».

#PrimeDay is in full swing. @CNBC shares advice on how to get the most from this year’s parade of deals. https://t.co/i64L3C0NOD

— Amazon News (@amazonnews) 15 juillet 2019