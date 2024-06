Antitrust : les régulateurs américains vont ouvrir des enquêtes sur Microsoft, OpenAI et Nvidia

Deux régulateurs américains seraient sur le point de lancer des enquêtes sur trois acteurs majeurs du secteur de l’intelligence artificielle (IA).

CNBC rapporte qu’une source proche du dossier aurait déclaré que la Federal Trade Commission (FTC) et le ministère de la Justice (DoJ) s’apprêtaient à ouvrir des enquêtes antitrust sur Microsoft, OpenAI et Nvidia. Ils doivent enquêter sur leur influence sur le secteur de l’IA.

The Federal Trade Commission and the Justice Department are set to open antitrust investigations into Microsoft, OpenAI and Nvidia, examining the powerful companies’ influence on the artificial intelligence industry, a source familiar confirmed to CNBC. https://t.co/4QEZmpoPeP pic.twitter.com/C7wopOasuG

— CNBC (@CNBC) June 6, 2024