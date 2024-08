« Voulez-vous supprimer l’App Store ? » : le chantier DMA se poursuit chez Apple

Désinstaller l’App Store et Safari ? Apple entend le permettre d’ici à la fin de l’année dans l’Union européenne, sur iOS et iPadOS.

Une mise à jour logicielle activera cette possibilité. Elle permettra aussi d’enlever les applications Messages, Photos et Appareil photo. Il n’en restera alors que deux non suppressibles : Paramètres et Téléphone.

La Commission européenne s’intéresse à cet aspect « désinstallation facile de toute app sur iOS » dans le cadre d’une enquête ouverte en mars dernier. Objectif de la démarche : évaluer la mise en conformité des services d’Apple avec le DMA (Digital Markets Act).

Bruxelles n’a pas encore rendu de conclusions officielles sur le « sujet désinstallation ». Mais Apple fait déjà l’objet d’accusations formelles sur un autre front. En l’occurrence, le droit, pour les développeurs utilisant l’App Store, d’orienter librement les clients vers d’autres canaux d’achat.

Apple règle aussi la mire sur les applications par défaut

L’enquête englobe aussi, entre autres, l’incitation à sélectionner un autre navigateur par défaut. Depuis iOS 17.4 (mars 2024), un écran de choix apparaît la première fois qu’on ouvre Safari. Il en sera de même sur les tablettes d’Apple à partir d’iPadOS 18. Y apparaissent Safari et 11 autres navigateurs « parmi les plus téléchargés » dans le pays où se trouve l’utilisateur. Il est question d’actualiser la liste une fois par an. Pour le moment, en France, elle comprend Aloha, Brave, Browser (édité par Maple Media Apps), Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Onion Browser, Opera, et Qwant.

Dans le cadre de ses discussions avec la Commission européenne, Apple continue à apporter des modifications. D’ici à la fin de l’année, l’écran évoluera sur plusieurs points. Il permettra notamment de choisir un navigateur sans consulter la description sur sa page App Store. Les développeurs auront quant à eux accès à davantage de données sur les « performances » dudit écran. Surtout, après une mise à jour qui « sera disponible plus tard cette année », tous les utilisateurs qui ont Safari par défaut verront s’afficher l’écran… même s’ils l’ont déjà vu par avant.

En matière de gestion des applications par défaut, iOS permet déjà de régler celle pour le sans contact, ainsi qu’une éventuelle marketplace alternative. Ces réglages, pour le moment séparés, vont se retrouver regroupés dans une section positionnée tout en haut du menu Applications dans les paramètres. Ils s’étendront, en parallèle, aux applications pour les messages, les appels téléphoniques (et les filtres antispam), la gestion des mots de passe et le clavier. Il faudra attendre le printemps 2025 pour que cela couvre la navigation et la traduction.

