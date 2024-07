Apple Pay : l’UE valide l’ouverture à la concurrence sur les iPhone

Les choses sont rentrées dans l’ordre entre la Commission européenne et Apple concernant la solution de paiement sans contact Apple Pay déployé sur ses différentes gammes de terminaux iPhone et iPad.

Dans le cadre du Digital Markets Act (DMA), l’autorité de la concurrence de l’UE reprochait à Apple d’empêcher le déploiement d’autres solutions de paiement mobiles au profit de sa solution Apple Pay.

« Apple s’est engagée à permettre à ses concurrents d’avoir accès à la technologie « tap and go » * d’iPhone. (…) Désormais, ses concurrents seront à même de concurrencer efficacement Apple Pay pour les paiements mobiles effectués en magasin au moyen d’un iPhone. Les consommateurs pourront ainsi choisir parmi une gamme plus étendue de portefeuilles mobiles sûrs et innovants.» déclare Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.

It is safe and convenient to pay with your phone. @Apple has committed to allow rivals to access the ‘tap and go’ technology of iPhones. Today’s decision makes Apple’ commitments binding. It opens up competition in this crucial sector.https://t.co/oyidbOOXeW

— Margrethe Vestager (@vestager) July 11, 2024