Atos : le financement de la restructuration validé

« Avec ce plan, Atos aura une meilleure position financière et un profil de crédit plus solide. » affirme Paul Saleh, Directeur général d’Atos.

Après des mois de discussions et de rebondissements sur la manière de relancer l’ESN, ses dirigeants affirment que le bout du tunnel des difficultés est atteint. La majorité de ses créanciers financiers ( banques et porteurs d’obligation) ont accepté l’opération de recapitalisation.

Elle comprend notamment une augmentation de capital de 233 millions €, un apport de 1,675 milliard € et une réduction de la dette d’environ 3 milliards €. Une opération qui leur permet de devenir les actionnaires majoritaires avec jusqu’à 99,9% du capital.

Un actionnariat qui pourrait évoluer à terme puisque l’augmentation de capital est ouverte aux actionnaires qui peuvent espérer un maximum de 25,9% du capital à condition de remettre au pot.

Quelle gouvernance pour Atos ?

Atos sera-t-elle dirigée par ses actionnaires financiers ?

« A l’issue de la réalisation de la restructuration financière, il est précisé que les banques et les porteurs d’obligations de la Société n’entendent pas agir de concert et qu’en conséquence, la Société restera non contrôlée. » précise l’ESN.

Et d’ajouter que le Conseil d’administration restera composé d’une majorité d’administrateurs indépendants même si certains créanciers « auront le droit de proposer la nomination de membres et/ou de censeurs du Conseil d’administration après la réalisation de la restructuration financière.»

Pour obtenir l’accord du du tribunal de commerce sur la mise en application du nouveau plan, une procédure de sauvegarde accélérée sera lancée au cours de la semaine du 22 juillet 2024.

Financièrement sauvée, Atos va-t-elle abandonner son programme de cession des activités souveraines françaises de son entité BDS ? Cette fois encore, la réponse dépendra de l’état de ses finances. L’argent des ventes sera consacrée au remboursement de sa dette si et seulement si la trésorerie atteint au moins 1,1 milliard € fin 2026. Dans le cas contraire, l’argent sera conservé par Atos.