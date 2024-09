Atos : clients perdus et plan d’affaires révisé à la baisse

La restructuration d’Atos affecte-t-elle le business du groupe plus qu’il ne l’avait prévu ? Le voilà qui vient en tout cas de revoir à la baisse ses prévisions financières pour 2024-2027.

Outre des « tendances commerciales […] plus faibles dans des régions clés », Atos évoque l’impact des résiliations de contrats. Il mentionne, en particulier, la perte de deux grands comptes sur la partie Digital & Cloud.

En parallèle des résiliations, il y a les reports, qu’ils concernent de nouveaux contrats ou des travaux supplémentaires. Dans ce contexte, Atos tient à réaffirmer que la finalisation du plan de restructuration financière reste prévue pour 2025 : la révision de son plan d’affaires n’aura pas d’effet sur le calendrier. L’audience au tribunal pour l’approbation de la procédure de sauvegarde accélérée reste ainsi envisagée au 15 octobre 2024.

Fin avril, Atos avait annoncé une génération de trésorerie positive en 2026. Il maintient cette prévision, mais anticipe un flux plus faible que prévu. Inférieur d’environ 215 M€ en l’occurrence. Il semble par ailleurs falloir attendre 2027 – et non plus fin 2026 – pour atteindre un levier financier en dessous de 2,0x.

Atos confiant pour Tech Foundations… à l’horizon 2027

Le nouveau plan d’affaires communiqué en avril prévoyait un CA 2024 de 9,8 Md€. Il est désormais question de 9,7 Md€, soit -4 % en organique. Dans le même temps, la marge opérationnelle se limiterait à 0,2 Md€ (vs 0,3 Md€ prévus initialement). La variation de la trésorerie avant remboursement de la dette s’élèverait à -0,8 Md€ (en non -0,6 Md€).

Chiffres également revus à la baisse à l’horizon 2027. Le CA atteindrait 10,6 Md€ (et non 11 Md€) ; la marge opérationnelle 1 Md€ (et non 1,1 Md€).

Sur le segment Digital & Cloud, le chiffre d’affaires ne reviendrait en croissance qu’en 2026 (et non plus 2025). Il faudrait finalement attendre 2025 pour voir le flux de trésorerie repasser au vert.

Pour l’activité BDS, Atos se montre légèrement moins optimiste qu’en avril sur les revenus et la marge d’exploitation. Il l’est, au contraire, plus sur la capacité à dégager de la tréso.

Tech Foundations connaîtrait la plus forte chute de CA sur la période considérée, mais serait en mesure de dégager presque autant de trésorerie que BDS à l’horizon 2027…

Illustration