Portées par l’IA, les télécoms misent sur le Edge Computing

Le Edge Computing est devenu un élément stratégique dans le traitement des données. Contrairement au Cloud Computing, le Edge Computing traite les données localement, au plus proche de leur source. Il peut s’appliquer aussi bien à la cybersécurité, l’aéronautique, au médical, aux biotechnologies, à l’automatisation de machines industrielles, aux drones ou aux véhicules autonomes.

Dans ce contexte, l’essor de l’IA est un tournant pour l’informatique à la périphérie, puisqu’elle offre d’autant plus d’opportunités aux entreprises en matière de conformité, d’autonomie et de rentabilité. Selon un rapport IDC, les investissements dans le Edge Computing devraient atteindre 213 milliards € en 2024, soit une augmentation de 15,4% par rapport à 2023.

En effet, les entreprises devraient traiter à la périphérie plus de 72% de leurs données d’entreprises d’ici 2027. Par ailleurs, des prévisions IDC démontrent que les investissements des entreprises – intégrant les logiciels d’IA générative, les infrastructures adaptées et les services professionnels et informatiques – devraient doubler en 2024 pour atteindre 139 milliards € en 2027.

Le secteur des télécommunications est le premier à bénéficier de cette révolution technologique.

A titre d’exemple, le gouvernement français a mis en place un plan d’accélération de la 5G et des réseaux du futur, comportant 735 millions € d’investissements publics dans le secteur des télécommunications d’ici 2025. Ces chiffres soulignent une certaine frénésie pour l’informatique Edge, notamment à l’ère de l’IA. Mais concrètement pourquoi semble-t-elle si incontournable, notamment pour le secteur des télécommunications ?

Le traitement des données sur le Edge réduit la latence et améliore le trafic réseau

En traitant les données localement, les algorithmes d’IA priorisent les tâches primordiales, comme le streaming vidéo et le gaming en temps réel. Ainsi, la latence du réseau diminue et l’expérience des utilisateurs est plus fluide.

En outre, les algorithmes d’IA exécutés à la périphérie optimisent le réseau, en analysant les schémas de trafic du réseau, en prédisant les points d’encombrement et en routant correctement le trafic. Non seulement ils améliorent les performances du réseau mais ils assurent aussi une connectivité sans faille.

Le Edge renforce la sécurité des infrastructures IT et la gestion des pannes réseau

En intégrant l’IA via le Edge, les réseaux de télécommunications peuvent utiliser les algorithmes pour protéger leur infrastructure, pour détecter les signaux faibles d’une attaque, les anomalies et pour neutraliser à la source les menaces potentielles. Combinés à une politique de sécurité zéro trust (politique de cybersécurité basée sur une vérification constante des accès), ils permettent aux opérateurs de renforcer proactivement la sécurité et la privatisation de leurs données.

Le traitement du langage naturel (NLP) et l’IA générative (GenAI) facilitent également la gestion des pannes réseaux. Les algorithmes intelligents identifient rapidement les irrégularités, même infimes, ce qui permet de raccourcir les durées de dépannage de plusieurs jours ou heures à quelques minutes seulement. Les opérateurs peuvent allouer plus efficacement leurs ressources et maintenir des performances réseau optimales pour les utilisateurs, permettant une meilleure gestion des coûts.

Le Edge au service de la durabilité et de l’innovation

L’IA joue un rôle pivot dans l’efficacité énergétique du réseau – tout particulièrement pour les réseaux en périphérie qui manquent souvent de personnel. En tirant parti de l’IA et du machine learning pour obtenir des informations sur les schémas d’utilisation des équipements, les opérateurs peuvent automatiser les processus de gestion de l’énergie et optimiser la consommation d’énergie.

A l’aide d’infrastructures Edge adaptées à l’IA, les opérateurs télécoms sont aussi en mesure d’introduire de nouveaux services innovants qui s’adressent aux besoins et aux préférences spécifiques des consommateurs. En capitalisant sur leur capacité stratégique à délivrer des services d’inférence à la périphérie, les opérateurs télécoms peuvent offrir aux clients des solutions personnalisées et adaptées au contexte rapidement. Cela permet non seulement d’améliorer l’expérience de l’utilisateur, mais aussi d’ouvrir des voies de monétisation supplémentaires, ce qui favorise une croissance et une compétitivité durables sur leur marché.

Le Edge Computing est un enjeu stratégique pour les entreprises, notamment avec l’essor de l’intelligence artificielle. Les investissements dans cette technologie sont en forte croissance et les secteurs comme les télécommunications en bénéficient particulièrement, car le Edge Computing réduit la latence, renforce la sécurité, optimise la gestion des pannes, et est moins énergivore.

L’IA intégrée au Edge est essentielle pour l’avenir des télécommunications, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et des expériences plus qualitatives pour les utilisateurs. Elle permettra notamment une navigation fluidifiée dans les futurs réseaux modernes.