Citrix se raccroche à Windows Virtual Desktop

Citrix restera-t-il un partenaire aussi stratégique pour Microsoft maintenant que Windows Virtual Desktop (WVD) est sur les rails ? La question s’était posée voilà près de deux ans, à la présentation de ce service de virtualisation de bureaux et d’applications.

Citrix y avait répondu en annonçant renforcer ses relations avec Microsoft. Entre autres, à travers l’adhésion à son programme CSP (fournisseur de solutions cloud). Cette initiative devait notamment favoriser la commercialisation d’une offre DaaS basée sur WVD et hébergée sur Azure.

Microsoft y avait fait écho en expliquant autoriser Citrix à vendre WVD* à compter du lancement de la préversion (finalement intervenu en février 2019). Et à l’intégrer, en outre, à son produit Virtual Apps and Desktops Service (ex-XenApp et XenDesktop).

En contrepartie, la firme de Fort Lauderdale s’engageait à faire d’Azure « une plate-forme cloud privilégiée ».

La voilà qui reformule cet engagement en amont de la conférence Inspire (21-22 juillet), que Microsoft organise à l’intention de ses partenaires. Cette fois-ci, la communication s’axe plus sensiblement sur la migration des environnements Citrix vers Azure. Et sur les « offres communes » qu’il convient d’attendre dans ce cadre. Elles impliqueront, outre les produits sus-évoqués, la brique SD-WAN de Citrix.

Citrix Workspace (composante de Virtual Apps and Desktops ; voir ci-dessous) devient, en parallèle, « une solution privilégiée » pour Microsoft sur le segment de la digital workplace. On aura noté qu’elle est déjà disponible sur Azure – comme sur AWS et GCP.

* WVD est accessible au sein des licences Microsoft 365 E3, E5 et Business Premium. Il a la particularité de proposer du support jusqu’en 2023 pour Windows 7 et de prendre en charge le multisession sur Windows 10 Entreprise.

