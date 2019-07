Cloud : Orange Business Services et Platform.sh font cause commune

Platform.sh renforce son partenariat avec le groupe français de services IT Orange Business Services. Les PME sont ciblées.

En France, Platform.sh et Orange Business Services renforcent leur alliance ciblant les petites et moyennes entreprises.

Pour ce faire, les deux partenaires ont confirmé leur intention de migrer « plus de 6000 sites » de clients développés sous WordPress, Joomla, Prestashop ou encore Drupal vers Platform.sh.

Les TPE/ME clientes et les agences numériques partenaires d’Orange Business Services pourront ainsi bénéficier d’un même « système de gestion de contenus (CMS) hébergé et sécurisé pour leurs sites ou/et applications web et mobiles. »

Web, commerce et localisation

Platform.sh fournit une plateforme en tant que service (PaaS) orientée développement web et e-commerce.

La plateforme fournit différents services, parmi lesquels : des niveaux de stockage au choix, des mises à jour automatisées, des sauvegardes et restaurations de l’environnement de production, du « clonage instantané » pour tester les modifications avant leur mise en production, selon les promoteurs de l’offre.

De surcroît, la gestion des noms de domaine et la sécurité sont prises en charge

“Notre objectif est de permettre à nos clients de bénéficier de l’excellente expérience de développement et de déploiement [fournie] par Platform.sh », a déclaré Stefan Kanis, directeur de l’activité cloud d’Orange BS.

Il a ajouté que Flexible Web Publisher, la solutio d’ébergement en monde SaaS (software as a sercice) d’Orange dont l’hébergement est localisé en France dans nos datacenters