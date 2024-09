Docker monte ses prix et pousse la tarification à l’usage

La simplification fonctionnelle et tarifaire, bon argument pour justifier la restructuration d’une offre ?

VMware l’a fait avec Broadcom. Docker a décidé de suivre la même voie. Il a adopté le principe d’une « suite unifiée » donnant accès à ses produits principaux sur tous les niveaux d’abonnement.

Des abonnements plus chers…

Pour les clients, cette approche a un coût : deux des trois abonnements payants voient leur prix augmenter.

Docker Pro passe de 7 $ à 11 $ par mois pour chaque utilisateur (de 5 $ à 9 $ si facturation annuelle).

Le forfait Team passe de 11 $ à 16 $ par mois pour chaque utilisateur (de 9 $ à 15 $ si facturation annuelle).

Pas de changement pour le forfait Business, qui reste à 24 $ par mois pour chaque utilisateur.

Passé le 15 novembre 2024, au renouvellement des abonnements annuels, il faudra passer sur la nouvelle tarification. Les abonnés au mois peuvent « sécuriser » l’ancienne tarification jusqu’à cette date, à condition de passer sur de l’annuel…

… et des licences remplacées par une tarification à l’usage

Parallèlement à cette hausse de prix, les licences par siège disparaissent pour plusieurs produits. Leur succède une facturation à l’usage (en minutes pour Build Cloud et Testcontainers ; en nombre de dépôts pour Scout ; en volume de pulls pour Docker Hub).

En complément des limites de tirage et de stockage pour le registre entreront en vigueur au 1er février 2025.

Docker Personal

Sous ce nouveau régime, l’offre gratuite donne accès à un dépôt privé (2 Go de stockage). Le quota horaire de tirages passe de 33 à 40 par utilisateur. L’analyse Scout ne couvre, en revanche, plus qu’un repo, contre trois jusque-là. Et il n’y a plus les 50 minutes Cloud Build incluses.

Le reste du socle Docker Personal est globalement maintenu :

– Docker Desktop (Engine, CLI, Compose, Build/BuildKit, Docker Kubernetes, extensions et gestion des volumes)

– Docker Hub (dépôts publics illimités + collaborateurs illimités, webhooks)

– Administration et gestion des utilisateurs basiques

– Support communautaire

– 50 Go de cache par mois sur Build Cloud

– Analyse locale avec Docker Scout (add-on pour l’analyse distante, les intégrations SDLC, le reporting de posture de sécurité et l’évaluation des politiques de sécurité)

Docker Pro

Au-delà de la suppression des limites de téléchargement sur le registre (avec fair use), Docker Pro ajoute 100 minutes de Testcontainers Cloud. Le nombre de minutes Build Cloud double (200/mois). Le nombre mensuel de tirages passe de 5000 par utilisateur à 25 000.

Le reste du socle demeure. Avec, en complément au contenu de l’offre gratuite :

– Pour Docker Desktop, Docker Debug et les partages de fichiers synchronisés

– Pour Docker Hub, les repos privés illimités (5 Go de stockage), les tests automatisés, les intégrations GitHub et Bitbucket et 5 builds parallèles)

– Un support commercial avec délai de 5 jours

– 4 builds parallèles pour Cloud Build

Docker Team

Sur le « nouveau » Docker Team, on bénéficie d’un peu plus de minutes Cloud Build (500 par mois pour chaque organisation, contre 400 jusqu’alors). Scout peut désormais s’appliquer à un nombre illimité de dépôts (vs 3). Docker ajoute aussi 500 minutes de Tescontainers. Les 5000 pulls mensuels par utilisateur laissent place à un quota de 100 000 pour toute l’orga. Le nombre minimum d’utilisateurs passe de 5 à 1.

Le reste du socle n’évolue pas. Au forfait Pro, il ajoute :

– Sur Docker Hub, 15 builds concurrents par organisation, un add-on pour le tirage par des comptes de services et un nombre de collaborateurs privés pouvant atteindre la taille de l’organisation

– Pour l’administration, l’ajout d’utilisateurs par lots, le RBAC et les journaux d’audit

– Un support commercial sous 2 jours

– Builds parallèles illimités pour Build Cloud

Docker Business

Comme sur Docker Team, le nombre de minutes Build Cloud incluses augmente (passage de 800 à 1500 par mois). La même quantité de minutes Testcontainers est incluse. Les repos Scout passent aussi en illimité. Le quota de pulls passe à 1 million par mois pour l’ensemble de l’abonnement.

Le reste de l’offre demeure inchangé :

– Sur Docker Desktop, une meilleure isolation des conteneurs, la gestion des restrictions de montage de sockets, les identités interdomaines, le contrôle des accès au registre, le support VDI et une marketplace privée d’extensions

– Sur Docker Hub, un add-on pour mettre en place une liste blanche d’adresses IP

– Côté administration, l’audit de domaine, le SSO et le SCIM

– Un support commercial sous 24 heures

– 200 Go de cache Build Cloud par organisation

Pour tous les forfaits, les pulls supplémentaires sont facturés par tranches de 1000 (2 $ avec réservation ; 3 $ à la demande).

Pour les dépôts privés, la capacité de stockage supplémentaire est à 0,07 $ du Go (0,10 $ à la demande).

Illustration © LuckyStep – Adobe Stock