e-Commerce : PayPal lance une plateforme B2B

Destinée aux professionnels, PayPal Commerce combine plusieurs outils financiers et de protection contre la fraude et les risques.

PayPal veut offrir aux petits commerçants en ligne la possibilité d’accéder à son infrastructure d’achat en mettant à leur disposition une solution clés en main.

Baptisée PayPal Commerce, elle regroupe plusieurs outils et technologies existantes : protection contre la fraude et les risques basée sur l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle, services de conformité, outils d’acceptation des paiements en ligne, services mobiles pour point de vente, de financement des entreprises et de financement des consommateurs.

Cette plateforme B2B s’adresse tant aux places de marché, qu’aux fournisseurs de plateformes de commerce électronique et de crowdfunding. PayPal indique que Facebook et Instagram utilisent déjà ces solutions.

» PayPal Commerce Platform peut relier 277 millions d’utilisateurs actifs, dont 22 millions de marchands du monde entier. Plusieurs des principales plates-formes du monde – notamment BigCommerce, Facebook Marketplace, Grailed , Instagram, Lightspeed, Prestashop, Shopware et Yahoo! Small Business : utilisera ce réseau de confiance via la plateforme de commerce PayPal. » indique la société.

PayPal Commerce disponible dans 40 pays fin 2019

“Nous sommes à un moment où nous pouvons enfin mettre la même technologie et les mêmes capacités entre les mains de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille”, commente Bill Ready, directeur de l’exploitation de PayPal dans un billet de blog.

PayPal Commerce sera dans un premier temps disponible en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie ainsi qu’aux Etats-Unis avant d’être progressivement étendu à d’autres marchés.