Finance : les DSI révisent (un peu) leur copie

Les directeurs des systèmes d’information (DSI) et les dirigeants métiers du secteur des services financiers veulent investir davantage dans les solutions d’automatisation pour accompagner la reprise, selon une enquête* publiée par Gartner.

Le panel international regroupe 75 décideurs et responsables IT de grandes entreprises de cette industrie. Les répondants ont été interrogés en ligne au printemps dernier.

65% des DSI concernés prévoient d’investir davantage dans le cloud, les microservices et les interfaces de programmation (API) associées, dans les mois à venir.

50% l’envisagent aussi pour les technologies d’automatisation. Le but étant de renforcer la productivité des équipes et de contribuer à l’optimisation des coûts.

Pour Nicole Sturgill, une vice-présidente du cabinet Gartner, « les responsables métiers et informatiques démontrent un intérêt commun pour les technologies d’automatisation. » Ces dernières étant considérées comme des outils clés de relance post Covid-19.

Mais des divergences existent.

Plus de 50% des décideurs métiers jugent l’infrastructure technologique utilisée par leur entreprise comme un point « faible » de leur organisation. Seule une minorité de DSI des services financiers partagent ce point de vue (ils sont 20% tout de même à le penser).

Les responsables SI ont donc intérêt à « prendre des mesures immédiates » pour améliorer l’efficacité des investissements IT consentis. Renforcer la coopération entre DSI et Métiers ne devrait pas être considéré comme un luxe, mais une nécessité, selon Gartner.

*Gartner « 2020 Financial Services Covid-19 Pulse Survey »

