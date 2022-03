De l’iPhone au Mac, Apple étoffe son milieu de gamme

Des iMac Intel ? Ne cherchez plus, en tout cas sur la boutique en ligne d’Apple. Le dernier modèle qui restait au catalogue a disparu. Il s’agissait du 27 pouces. Ne demeure plus que le 24 pouces, passé sous Arm voilà un an avec, sous le capot, la puce M1.

Cette puce, Apple l’avait présentée en novembre 2020. Il s’était alors donné deux ans pour écarter Intel de son offre. Un objectif qui semble tenable : il ne reste plus qu’à faire la transition sur la gamme Mac pro.

La famille M1 s’était agrandie en octobre 2021 avec les puces Pro et Max. Une quatrième référence vient de les rejoindre : l’Ultra. Elle associe, sur un même SoC, deux M1 Max. Au menu, 20 cœurs CPU (< 100 W), 64 cœurs GPU (< 200 W), 32 cœurs IA et la prise en charge de 128 Go de RAM.

Premier terrain d’expression du M1 Ultra : le Mac Studio, un ordinateur de bureau au même format que le Mac mini, mais plus volumineux (9,5 cm de hauteur). Le ticket d’entrée pour un modèle équipé de cette puce est à 4599 € TTC (48 cœurs GPU actifs, 64 Go de RAM, SSD 1 To). Les prix montent jusqu’à 9 199 € (64 cœurs GPU, 128 Go de RAM, SSD 8 To). Pour les configurations en M1 Max, on commence à 2299 € (24 cœurs GPU, 32 Go de RAM, SSD 512 Go). Et on termine à 5749 € (32 cœurs GPU, 64 Go de RAM, SSD 8 To).

L’iPad Air passe aussi au M1



La fin de vente de l’iMac 27 pouces coïncide avec le lancement d’un écran de même format et aux caractéristiques similaires (5K, 60 Hz) : le Studio Display. Le tarif de base (1749 €) est trois fois moins élevé que celui du Pro XDR Display (32 pouces, 6K, 1600 nits ; 5499 €). Par ailleurs, le socle est fourni en standard. Mais il faut ajouter 460 € pour bénéficier d’un réglage en hauteur. Et 250 € pour un verre « nano-texturé » (réduisant les reflets).

Du M1, il y en a aussi sur les iPad. Pro depuis bientôt un an… et désormais Air, avec la 5e génération. Extérieurement, l’apparence de l’iPad Air 4e génération est préservée : écran sans bordures, Touch ID sur le bouton d’alimentation… On aura noté l’arrivée de la fonctionnalité « Cadre centré » (ajustement automatique de la caméra avant lors des appels vidéo)… qui est donc désormais accessible sur toutes les familles d’iPad.

Côté iPhone, deux ajouts au catalogue. D’une part, un coloris supplémentaire pour l’iPhone 13. De l’autre, la 3e génération de l’iPhone SE. Principaux apports : la prise en charge de la 5G, une puce A15 et une autonomie allongée. Mais aussi un prix de départ un peu plus élevé (de l’ordre d’une cinquantaine d’euros).

Photos d’illustration © Apple