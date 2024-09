Les dacenters IA font exploser les émissions de CO2

L’expansion actuelle des centres de données due à la demande des entreprises pour l’IA et les infrastructures cloud devrait produire environ 2,5 milliards de tonnes métriques d’émissions d’équivalent dioxyde de carbone dans le monde d’ici la fin de la décennie, selon une étude de Morgan Stanley Research.

Les émissions devraient à leur tour stimuler les investissements dans les initiatives de décarbonisation, a déclaré la banque d’investissement.

Les émissions sont générées par des entreprises technologiques à grande échelle, qui utilisent beaucoup de centres de données, telles que Google, Microsoft, Meta et Amazon, selon l’étude.

Les mêmes entreprises tiennent également leurs engagements de réduire leurs émissions d’ici 2030, créant ainsi un « grand marché pour les solutions de décarbonisation », indique l’étude.

40 % des émissions aux États-Unis

Les émissions du secteur des centres de données devraient représenter environ 40 % de ce que l’ensemble des États-Unis émet en un an, selon l’étude.

La banque a prédit une demande accrue de développement d’énergie propre, d’équipements économes en énergie et de matériaux de construction écologiques, ainsi que de technologies de capture, d’utilisation et de séquestration du carbone (CCUS) et de processus d’élimination du dioxyde de carbone (CDR).

Microsoft a déclaré dans son rapport annuel sur le développement durable en mai que ses émissions totales de carbone avaient augmenté de près de 30 % depuis 2020, principalement en raison de la construction de centres de données.

L’entreprise, qui est l’un des plus gros investisseurs dans l’IA générative via ses participations dans le développeur de ChatGPT OpenAI, a déclaré que l’augmentation de ses émissions était en grande partie due aux matériaux de construction et au matériel tels que les puces, les serveurs et les racks utilisés dans la construction de centres de données.

« Nos défis sont en partie propres à notre position de fournisseur de cloud de premier plan qui étend ses centres de données », a déclaré Microsoft à l’époque.

Microsoft négatif en carbone d’ici 2030 ?

Elle a déclaré que la situation illustrait le besoin de béton, d’acier, de carburants et de semi-conducteurs plus écologiques.

Microsoft s’est engagé à devenir négatif en carbone d’ici 2030.

La consommation d’énergie des GPU accélérateurs d’IA de Nvidia, un composant clé des centres de données d’IA, est passée de ses puces A100 à H100 en l’espace de deux ans, et Nvidia a indiqué que ses puces Blackwell de nouvelle génération, annoncées en mars, consommeront encore plus d’énergie à mesure qu’elles augmenteront leur capacité de traitement.

Dans le même temps, l’IA pourrait réduire la demande de pétrole et réduire les prix du pétrole au cours de la prochaine décennie en améliorant l’offre et en réduisant les coûts grâce à une logistique améliorée et à une augmentation des ressources récupérées de manière rentable, a déclaré Goldman Sachs cette semaine.

Goldman Sachs a déclaré avoir observé un gain de productivité de 25 % chez les premiers utilisateurs de la technologie dans le secteur du pétrole et du gaz.

, Silicon UK