Les majors du disque poursuivent deux startup de musique générée par l’IA

Les plus grandes majors de la musique poursuivent deux startup – Suno et Udio – pour avoir généré des chansons automatiquement en utilisant du contenu protégé par le droit d’auteur. Une affaire qui pourrait constituer un test juridique pour les modèles économiques des sociétés d’IA générative.

Les maisons de disque, représentées par la Recording Industry Association of America, demandent une indemnisation pouvant aller jusqu’à 150 000 $ (118 000 £) par œuvre violée.

Selon Sony Music Group, Universal Music Group et Warner Music Group, Suno et Udio ont commis des violations du droit d’auteur à une « échelle presque inimaginable ».

« Les services sans licence comme Suno et Udio, qui prétendent qu’il est « juste » de copier l’œuvre d’une vie d’artiste et de l’exploiter à leur propre profit sans consentement ni rémunération, font reculer la promesse d’une IA véritablement innovante pour nous tous » déclare Mitch Glazier, président et directeur général de la RIAA.

Les poursuites ont été déposées contre Suno devant un tribunal fédéral du Massachusetts et contre la société mère d’Udio, Uncharted Inc, devant le tribunal fédéral de New York.

Les maisons de disque ont déclaré qu’elles étaient en mesure d’utiliser les deux services pour générer des chansons extrêmement proches d’œuvres protégées par le droit d’auteur telles que « Johnny B. Goode » de Chuck Berry en 1958, en utilisant des prompts et des extraits des paroles de la chanson.

Dans le dossier contre Suno, les maisons de disque ont fourni des transcriptions de la chanson de Berry et d’une chanson générée par l’IA. Elles affirment que les deux ne pourraient pas être aussi proches l’une de l’autre, si Suno n’avait pas entraîné ses processus d’IA sur l’œuvre originale.

Tell me you use copyrighted recordings without telling me you use copyrighted recordings… 🎵

Listen to these AI samples from @udiomusic… Oh wait, they took them down. But check out the prompts used to create the recordings.

Find out more: https://t.co/LOFOSrRp9M pic.twitter.com/S0mkY87XeD

— RIAA (@RIAA) June 24, 2024