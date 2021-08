Linux a 30 ans : retour sur une histoire à succès

Le noyau Linux et la deuxième version de la licence publique générale GNU (GPLv2) ont 30 ans. En effet, le 25 août 1991, Linus Torvalds, alors âgé de 21 ans, annonçait le développement du noyau (kernel) Linux dans un message à l’attention du groupe de discussion comp.os.minix sur Usenet.

Le programmeur né en Finlande indiquait alors travailler à la création d’un « système d’exploitation (libre) […] pour les clones AT 386 (486) ». Il le présentait comme étant « juste un passe-temps », qui ne serait « pas grand et professionnel comme GNU », projet lancé par Richard Stallman en 1984.

30 years ago today #LinusTorvalds introduced Linux to the world, sending this email out to fellow coders asking for their thoughts and help. Linux was a hobby project that went on to change the lives of many + the world. Happy Birthday Linux! #30YearsofLinux #linux #opensource pic.twitter.com/y38NNVV605

— The Linux Foundation (@linuxfoundation) August 25, 2021