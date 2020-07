MariaDB Platform X5 s’ouvre aux capacités distribuées SQL

MariaDB Corporation a annoncé cette semaine la disponibilité de sa base de données open source unifiée MariaDB Platform X5.

Cette version « majeure » intègre le moteur Xpand basé sur une architecture SQL distribuée. MariaDB Platform avec Xpand permet ainsi de distribuer l’intégralité de la base ou uniquement une sélection de tables. Les entreprises peuvet ainsi commencer petit, puis passer à l’échellle.

« MariaDB Platform X5 évolue avec votre entreprise à chaque étape de son développement, d’une instance autonome pour le développement à un cluster multi-maître pour une haute disponibilité à une base de données SQL distribuée pour la mise à l’échelle. Il n’est pas nécessaire de changer de base de données, de changer de schéma ou de modifier des applications, lorsque votre charge de travail change ou augmente », a expliqué Shane Johnson, directeur marketing produit, dans un billet de blog.

InnoDB, le moteur de stockage utilisé par défaut dans MariaDB Platform, a été mis niveau. Les principaux paramètres d’optimisation, dont la taille du fichier de journalisation, peuvent désormais être modifiés sans nécessiter un redémarrage.

ColumnStore, moteur de stockage de données en colonnes, a également été renforcé pour simplifier le traitement massivement parallèle (MPP) etles déploiements haute disponibilité (HA). L’orchestration HA s’étend aux déploiements analytiques par le biais de nouvelles API ColumnStore.

Par ailleurs, l’intégration avec les infrastructures de données Apache Kafka et à Redis a été renforcée. MariaDB Platform X5 inclut aussi un plug-in pour le coffre-fort Vault de Hashicorp pour gérer les clés de chiffrement en dehors de la base de données.

MariaDB Platform X5 est disponible en téléchargement pour les clients abonnés. Une version d’évaluation de 30 jours de la base avec Xpand est proposé par le fournisseur.

Forte d’une nouvelle levée de fonds (25 millions $), l’entreprise affûte ses développements.

X5 sera prochainement disponible dans SkySQL, la base de données en mode cloud de MariaDB Corp.

Announcing #MariaDB Platform X5 with new Xpand smart engine for distributed SQL – the ultimate in versatility and scalability. https://t.co/u5g1gmlCNz

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.