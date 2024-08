Les MDM se mettent à l’heure d’Apple Intelligence

Et votre MDM, il gère Apple Intelligence ?

Chez les fournisseurs concernés, la communication à ce sujet commence à s’intensifier. En toile de fond, l’officialisation imminente de l’iPhone 16. Ce sera le 9 septembre. Sa commercialisation devrait suivre rapidement… comme la mise à disposition d’iOS 18. Ainsi que d’iPadOS 18 et de macOS 15. Apple Intelligence y sera inclus en bêta, en anglais des États-Unis*.

Des stratégies MDM « tout ou rien » pour Apple Intelligence

Apple propose des stratégies MDM permettant d’activer ou non les fonctionnalités suivantes :

– Genmoji (création d’emojis, en particulier dans l’application Messages)

– Image Playground (création d’images en tant qu’application autonome ou fonctionnalité embarquée)

– Image Wand (transformation de croquis à l’appui d’éléments de contexte)

– iPhone Mirroring (recopie d’écran sur Mac)

– Personalized Handwriting Results (correction de l’écriture manuscrite)

– Writing Tools (essentiellement résumé et réécriture dans toute app uilisant la vue standard d’édition de texte)

Une autre stratégie MDM fait son apparition avec iOS 18. Elle détermine la capacité à transférer une eSIM vers un autre appareil. Avec la génération iOS 17, Apple a notamment ajouté la possibilité d’interdire les éléments suivants :

– Installation d’applications directement depuis le web (une fonctionnalité « spéciale DMA »)

– Installation de marketplaces alternatives (idem)

– Mise en veille automatique sur les iPad OLED

– Préservation de l’eSIM lors de la réinitialisation de l’appareil

– Transcription en temps réel des messages vocaux

– Affichage des widgets iPhone sur un Mac connecté à iCloud avec le même Apple ID

Quels contrôles pour ChatGPT et Gemini ?

On suivra dans quelle mesure les admins pourront contrôler les services tiers sur lesquels s’appuiera Apple Intelligence. On sait par exemple que ChatGPT (plus précisément GPT-4o) se trouvera intégré à deux niveaux. D’une part, dans les outils de traitement de texte, pour la partie création de contenu. De l’autre, dans Siri, qui pourra décider d’y faire appel comme il peut décider de chercher sur Google. Des travaux sont par ailleurs en cours en vue d’intégrer Gemini.

* Il faudra au minimum un iPhone 15 Pro / Pro Max. Ou bien, sur iPad et Mac, un modèle Apple Silicon (puce M1 et ultérieures). Apple n’a pas donné de date pour l’UE. Il discute encore avec la Commission européenne, dans le contexte du DMA (législation sur les services numériques).

À consulter en complément, quelques éléments sur les modèles de fondation sous-jacents à Apple Intelligence.

Illustration principale © Apple