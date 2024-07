Microsoft x Inflection AI : l’autorité de la concurrence britannique lance son enquête

Après l’appel à commentaires en avril dernier, l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) britannique annonce l’ouverture d’une enquête sur les conditions d’embauche par Microsoft de certains anciens employés d’Inflection AI.

«La CMA dispose de suffisamment d’informations concernant l’embauche par Microsoft Corporation de certains anciens employés d’Inflection AI » et la conclusion d’accords associés « pour lui permettre d’ouvrir une enquête » a indiqué le régulateur britannique.

Selon les conclusions de l’enquête, Microsoft s’expose à des sanctions financières.

Microsoft a embauché la plupart des 70 employés d’Inflection AI ainsi que Mustafa Suleyman et Karen Simonyan, ses deux co-fondateurs avec Reid Hoffman, membre du conseil d’administration de Microsoft et fondateur de LinkedIn.

650 millions $ à Inflection AI pour un recrutement massif

Dans la foulée, Microsoft avait nommé Mustafa Suleyman à la tête de son unité d’IA grand public, nouvellement créée.

Microsoft aurait versé 650 millions $ à Inflection AI dans le cadre de cet accord de recrutement massif, qui a effectivement transformé la start-up en une entreprise beaucoup plus petite avec un modèle commercial moins ambitieux.

Bien que les termes de l’accord n’aient pas été divulgués, The Information et Bloomberg ont rapporté que Microsoft paierait 620 millions $ pour des frais de licence non exclusifs de la technologie d’Inflection, ainsi que 30 millions $ pour garantir que la startup ne poursuivra pas Microsoft pour avoir débauché ses salariés.

« Nous sommes convaincus que le recrutement de talents favorise la concurrence et ne doit pas être traité comme une fusion. Nous fournirons à l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés les informations dont elle a besoin pour mener à bien ses enquêtes dans les plus brefs délais » a réagi un porte-parole de Microsoft auprès de l’AFP.

Figure mondialement reconnue de l’IA, Mustafa Suleyman est l’un des trois cofondateurs de DeepMind, basé à Londres, en 2010 qui avait été acquis par Google en 2014 pour 500 millions $. En janvier 2022, il avait annoncé qu’il quittait GoogleDeepMind.

Après son départ, il avait co-fondé Inflection AI soutenue par Microsoft et plusieurs milliardaires éminents de l’industrie technologique tels que Bill Gates et l’ancien président de Google, Eric Schmidt.