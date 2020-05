Communications unifiées : Mitel MiCloud Flex débarque en France

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Après l’Amérique du Nord, l’Europe. Mitel a annoncé cette semaine la disponibilité en France de sa solution hébergée de communications d’entreprise MiCloud Flex sur Google Cloud.

L’offre est présentée comme un service dédié (cloud privé) et sécurisé de communications unifiées et de collaboration « à la demande ». Elle cible les entreprises de taille moyenne et les grands groupes, ainsi que l’écosystème de partenaires du fournisseur canadien de solutions.

Des interfaces de programmation applicative (API, Application programming interface) facilitent l’intégration du service avec des solutions métiers (CRM, ERP…).

MiCloud Flex

« En conjuguant la puissance des solutions de communications de Mitel et la fiabilité de l’infrastructure Google Cloud Platform, MiCloud Flex peut apporter aux moyennes et grandes entreprises l’agilité, la flexibilité, le niveau de personnalisation et de contrôle » qu’elles attendent, a déclaré Christophe Chamy, directeur général de Mitel France.

C’est aussi « pour les intégrateurs, les ESN (entreprises de services du numérique) et les opérateurs de services » l’occasion d’élargir leur portefeuille « avec une offre cloud adressant les besoins spécifiques de ces entreprises », a ajouté le dirigeant.

Mitel évolue sur un marché UCaaS (Unified communications as a service) à forte croissance. La France fait partie de ses marchés clés.